Odpady komunalne i ich selektywne zbieranie. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do odpadów komunalnych zalicza się przede wszystkim śmieci powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady wytwarzane przez inne podmioty, jeśli pod względem składu i właściwości są zbliżone do odpadów domowych. W tej grupie mieszczą się m.in. papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania różnego typu, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, takie jak meble czy materace. Jednocześnie przepisy wyłączają z tej kategorii odpady pochodzące z działalności produkcyjnej, rolniczej, leśnej czy rybackiej, a także nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, wycofane z eksploatacji pojazdy oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

Zapewnienie systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców stanowi jedno z podstawowych zadań gminy. Na mocy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach samorządy mają obowiązek organizowania selektywnej zbiórki odpadów, obejmującej co najmniej papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz bioodpady. Dodatkowo gminy muszą tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy mogą przekazywać – poza podstawowymi frakcjami – również odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych.

Jak działają PSZOK-i?

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonują na podstawie regulaminów ustalanych przez poszczególne gminy, dlatego zasady ich działania mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Każdy PSZOK określa, jakie rodzaje odpadów przyjmuje oraz w jakich ilościach – w niektórych przypadkach obowiązują limity wagowe lub objętościowe. Na miejscu pracownicy weryfikują zarówno typ, jak i ilość dostarczonych śmieci, a także ich pochodzenie. Jeśli uznają, że odpady pochodzą z działalności gospodarczej, mogą odmówić ich przyjęcia. Warto pamiętać, że PSZOK-i przyjmują odpady pochodzące tylko z gospodarstw domowych i są przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców konkretnych gmin.

Dlaczego podczas oddawania odpadów w PSZOK-u okazanie dowodu osobistego może nie wystarczyć?

Osoby przekazujące odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinny być przygotowane na to, że samo okazanie dowodu osobistego może okazać się niewystarczające. Choć dokument ten potwierdza tożsamość, w nowych dowodach nie ma informacji o adresie zamieszkania. Tymczasem PSZOK-i obsługują wyłącznie mieszkańców danej gminy, dlatego pracownicy mogą wymagać dodatkowego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Ma to na celu upewnienie się, że odpady są oddawane przez osoby uprawnione i pochodzą z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie konkretnej gminy.

Jaki dokument, poza dowodem osobistym, należy okazać na PSZOK-u?

W takiej sytuacji warto mieć przy sobie dokument, który jednoznacznie potwierdzi adres zamieszkania. Pracownik punktu może poprosić o przedstawienie jednego z poniższych dokumentów:

wyciągu bankowego z widocznym adresem,

faktury za prąd, gaz lub ogrzewanie,

starego prawa jazdy zawierającego adres zamieszkania,

innego pisma urzędowego, na którym widnieje aktualny adres.

Dzięki temu możliwa jest szybka weryfikacja, czy osoba oddająca odpady rzeczywiście mieszka na terenie danej gminy.

W tych gminach bez okazania dokumentu z adresem PSZOK nie przyjmie odpadów

Jednym z PSZOK-ów, który wymaga od osoby przywożącej odpady przedstawienia umowy z adresem zamieszkania, jest PSZOK w Odolanowie. "Odwiedzając PSZOK trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający miejsce zamieszkania tj. dowód osobisty lub/i dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni miesiąc, dokument potwierdzający adres zameldowania na terenie Gminy. Obsługa PSZOK ma prawo żądania okazania tych dokumentów, a w przypadku ich braku – odmowy przyjęcia odpadów" – czytamy na stronie Odolanowskiego Zakładu Komunalnego.

Okazania dokumentu z adresem wymaga także PSZOK w Ostrowie Wielkopolskim. „Nie wystarczy dowód osobisty czy paszport albo prawo jazdy, które dzięki zdjęciom potwierdzą tożsamość osoby przywożącej odpady PSZOK. Do tego konieczny jest też dokument z adresem zamieszkania. To może być faktura za ogrzewanie czy prąd, na której jest właśnie adres, wyciąg bankowy itp.” - tłumaczyła w rozmowie z portalem Wlkp24.info Anna Sadowska, zastępca kierownika PSZOK w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Niektóre gminy idą o krok dalej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie wydaje Kartę Użytkownika PSZOK właścicielom posesji zamieszkałych na terenie gminy. Kartę otrzymuje każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To właśnie ta karta może zastąpić dokument z adresem podczas oddawania odpadów w punkcie.

