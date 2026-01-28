Do 15 marca 2026 trzeba zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości

Pierwsza rata podatku od nieruchomości musi zostać opłacona najpóźniej do 15 marca 2026 roku. Osoby objęte tym obowiązkiem otrzymują decyzje podatkowe, czyli tzw. nakazy płatnicze, doręczane przez pracowników urzędów. Aby nie narazić się na zaległości czy problemy formalne, warto pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących zarówno odbioru dokumentów, jak i terminowego uregulowania należności.

Podatek od nieruchomości opłacać musi:

właściciel,

posiadacz samoistny, czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest,

użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),

posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w 2026?

Podatek od nieruchomości obejmuje:

grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,

budynki,

mieszkania lub lokale użytkowe, które są wyodrębnione prawnie, czyli mają księgę wieczystą.

Stawkę podatku od nieruchomości ustala gmina w uchwale podjętej w roku poprzednim. Górne stawki ogłaszane są w obwieszczeniach Ministra Finansów i Gospodarki. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 726) w roku 2026 stawki podatku od nieruchomości ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć:

Od gruntów:

wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej – niezależnie od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków – stawka wynosi 1,45 zł za 1 m², zajętych przez wody powierzchniowe stojące lub płynące jezior oraz sztucznych zbiorników – 7,15 zł za 1 ha, pozostałych gruntów, w tym przeznaczonych na odpłatną działalność statutową pożytku publicznego prowadzoną przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł za 1 m², terenów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, położonych na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (obejmującą wyłącznie te funkcje), jeżeli od wejścia w życie planu minęły 4 lata, a inwestycja nie została zakończona zgodnie z prawem budowlanym – 4,72 zł za 1 m².

Od budynków lub ich części:

budynków mieszkalnych – 1,25 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na ten cel – 35,53 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, obiektów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty je realizujące – 7,27 zł za 1 m² powierzchni użytkowej, pozostałych budynków, w tym wykorzystywanych do odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Od budowli obowiązuje stawka procentowa w wysokości 2% ich wartości, ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2026

Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach:

I rata –do 15 marca,

II rata – do 15 maja,

III rata – do 15 września,

IV rata – do 15 listopada.

Ważne Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całość należy zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości w 2026 roku można opłacić na kilka sposobów, w zależności od rozwiązań przyjętych przez daną gminę. Najprostszą formą jest wpłata gotówkowa bezpośrednio w kasie urzędu gminy lub miasta. Alternatywnie należność można uregulować przelewem na rachunek bankowy gminy, którego numer znajduje się w decyzji podatkowej. W wielu miejscowościach nadal funkcjonuje także możliwość zapłaty u inkasenta wyznaczonego przez gminę, najczęściej sołtysa lub innej upoważnionej osoby, która pobiera podatek bezpośrednio od mieszkańców.

Jaka kara za uchylanie się od płacenia podatku od nieruchomości w 2026 roku?

Brak zapłaty podatku od nieruchomości w obowiązującym terminie wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami finansowymi. Przede wszystkim naliczane są odsetki za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej, a w określonych sytuacjach również opłata prolongacyjna.

Opłata prolongacyjna pojawia się wtedy, gdy podatnik wystąpi o przesunięcie terminu płatności podatku albo rozłożenie należności na raty. Dotyczy to zarówno samego podatku, jak i zaległości podatkowych wraz z odsetkami za opóźnienie, a także odsetek naliczonych od nieterminowo zapłaconych zaliczek.

Odsetki za zwłokę nie są jedyną konsekwencją braku zapłaty podatku od nieruchomości. Przepisy przewidują również znacznie poważniejsze sankcje.

Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego z 10 września 1999 r., osoba, która unika opodatkowania, nie ujawnia przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa wymaganej deklaracji, może zostać ukarana grzywną sięgającą nawet 720 stawek dziennych (64 080 zł ). W skrajnych przypadkach grozi także kara pozbawienia wolności lub połączenie obu tych sankcji.