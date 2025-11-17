Od 1 marca 2026 roku emeryci mogą spodziewać się kolejnej podwyżki świadczeń. Ich wysokość będzie mniejsza niż w poprzednich latach, ponieważ zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach waloryzowane są w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych i realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a te w porównaniu do poprzednich lat, znacznie spowolnił. W 2023 r. wskaźnik waloryzacji emerytur był na poziomie 14,8 proc., w 2024 r. 12,12 proc., natomiast w 2025 r. spadł już do 5,5 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur. Od czego zależy?

Waloryzacja emerytur opiera się na wskaźniku, który zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, ustalany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 r. inflacja była na poziomie 3,6 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, wynosił 9,5 proc., co ostatecznie dała wskaźnik za 2025 r. na poziomie 5,5 proc. Na podstawie aktualnych prognoz wskaźnik za 2026 roku będzie nieco niższy.

O ile dokładnie wzrosną emerytury w 2026 roku?

Aktualne prognozy wskazują, że waloryzacja emerytur w 2026 rok będzie oparta o wskaźnik na poziomie 4,88 proc. Przy takim poziomie waloryzacji minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 878,91 zł brutto, po waloryzacji wzrośnie do 1 970,60 zł brutto. Oznacza to, że po odjęciu składki zdrowotnej w portfelu najbiedniejszych emerytów co miesiąc przybędzie 83,44 zł, co w ciągu roku daje kwotę netto 1 001 zł.

Tyle wyniesie emerytura brutto i netto w 2026 r. po waloryzacji o wskaźnik 4,88 Emerytura brutto w 2025 r. Emerytura brutto po waloryzacji w 2026 r. Emerytura netto po waloryzacji w 2026 r. Miesięczny wzrost emerytury netto w zł Roczny zysk netto w zł 1878,91 1970,60 1793,25 83,44 1001,26 1900 1992,72 1813,38 84,38 1012,50 2000 2097,60 1908,82 88,82 1065,79 2100 2202,48 2004,26 93,26 1119,08 2200 2307,36 2099,70 97,70 1172,37 2300 2412,24 2195,14 102,14 1225,66 2400 2517,12 2288,52 104,52 1254,30 2500 2622,00 2371,38 96,38 1156,56 2600 2726,88 2454,24 100,24 1202,82 2700 2831,76 2537,09 104,09 1249,08 2800 2936,64 2619,95 107,95 1295,35 2900 3041,52 2702,80 111,80 1341,61 3000 3146,40 2785,66 115,66 1387,87 3100 3251,28 2868,51 119,51 1434,13 3200 3356,16 2951,37 123,37 1480,40 3300 3461,04 3034,22 127,22 1526,66 3400 3565,92 3117,08 131,08 1572,92 3500 3670,80 3199,93 134,93 1619,18 3600 3775,68 3282,79 138,79 1665,45 3700 3880,56 3365,64 142,64 1711,71 3800 3985,44 3448,50 146,50 1757,97 3900 4090,32 3531,35 150,35 1804,23 4000 4195,20 3614,21 154,21 1850,50 4100 4300,08 3697,06 158,06 1896,76 4200 4404,96 3779,92 161,92 1943,02 4300 4509,84 3862,77 165,77 1989,28 4400 4614,72 3945,63 169,63 2035,55 4500 4719,60 4028,48 173,48 2081,81 4600 4824,48 4111,34 177,34 2128,07 4700 4929,36 4194,19 181,19 2174,33 4800 5034,24 4277,05 185,05 2220,60 4900 5139,12 4359,90 188,90 2266,86 5000 5244,00 4442,76 192,76 2313,12 5100 5348,88 4525,62 196,62 2359,38 5200 5453,76 4608,47 200,47 2405,64 5300 5558,64 4691,33 204,33 2451,91 5400 5663,52 4774,18 208,18 2498,17 5500 5768,40 4857,04 212,04 2544,43

Czy te prognozy się potwierdzą dowiemy się dopiero w lutym 2026 r., gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosi wyniki dotyczące inflacji oraz przeciętnego wynagrodzenia za rok 2025, na podstawie których ustalony zostanie ostateczny wskaźnik waloryzacji.

13. i 14. emerytura – o ile wzrośnie w 2026 r.

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie, które jest wypłacane coroczne niezależnie od poziomu świadczeń podstawowych. Oznacza to, że trzynastki otrzymują wszyscy emeryci bez potrzeby składania jakiegokolwiek wniosku. Wysokość tego dodatkowego świadczenia jest na poziomie najniższej emeryturze. W 2025 roku było to 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł netto. Przy waloryzacji na poziomie 4,88 proc., trzynastka w 2026 r. wyniesie 1970,60 zł brutto, czyli 1793,25 zł netto.

W przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura zależna jest już od wysokości świadczeń podstawowych. Emeryci, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza 2 900 zł brutto otrzymają pełna kwotę czternastki, czyli po waloryzacji 1970,60 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę", czyli że kwota czternastki zmniejsza się o kwotę przekraczającą próg 2 900 zł. Najniższa wypłacana czternastka może wynieść 50 zł.