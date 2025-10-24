Utrata dochodów kobiet po urodzeniu pierwszego dziecka jest znacznie większa, niż wcześniej zakładano wynika z badania Centrum Leibniza ds. Europejskich Badań Ekonomicznych ZEW przeprowadzonego wspólnie z Uniwersytetem w Tilburgu w Holandii, do którego w piątek dotarła agencja Reuters. Według badania w czwartym roku po porodzie matki zarabiają średnio o prawie 30 tys. euro mniej niż bezdzietne kobiety w tym samym wieku. To znacznie więcej niż wynikało z poprzednich analiz, według których różnica w zarobkach szacowana była na około 20 tys. euro.

Reklama

Wiek matki ma znaczenie

Reuters podaje też, że z badania przeprowadzonego na 186 tys. matek wynika, że straty postępują różnie w zależności od wieku kobiety w momencie urodzenia pierwszego dziecka.

Agencja cytuje wypowiedź Lukasa Riedela, który jest współautorem badania. Riedel stwierdził, że kobiety, które rodziły pierwsze dziecko przed 30. rokiem życia, oprócz utraty dochodów tracą również ważne etapy kariery.

Natomiast w ocenie współautora badania kobiety, które decydują się na dzieci później, fazę, która często wiąże się z wysokim wzrostem płac i ugruntowaniem pozycji na rynku pracy, mają już za sobą.

Źródło: Reuters