Według kwalifikacji niemieckiego urzędu statystycznego osoby z pochodzeniem migracyjnym, to takie, które przybyły do Niemiec po 1950 roku same lub zrobili to oboje ich rodzice. Z najnowszych danych statystycznych wynika,że w 2024 roku w całej niemieckiej gospodarce co czwarty pracownik (26 proc.) miał pochodzenie migracyjne.

Reklama

Te branże przyciągają migrantów

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, na które powołuje się Deutsche Welle, najwięcej osób obcego pochodzenia pracuje w zawodach związanych z produkcją, gastronomią czy opieką. W 2024 roku aż 60 proc. pracowników w branży spawalniczej miało pochodzenie migracyjne. Podobnie było w produkcji żywności i w gastronomii. Aż 54 proc. kucharzy to byli migranci.

Odsetek zatrudnionych osób z pochodzeniem migracyjnym był znacznie powyżej średniej w budownictwie rusztowań (48 proc. zatrudnionych). Równie dużą reprezentację migranci i ich potomkowie mieli wśród kierowców autobusów i tramwajów, (47 proc.). Niewiele mniejszy odsetek odnotowano w branży przetwórstwa mięsa (46 proc.) i wśród pracowników obsługi w branży gastronomicznej (45 proc.). Natomiast wśród opiekunów osób starszych co trzeci pracownik (33 proc.) ma pochodzenie migracyjne.

W tych branżach migrantów jest za mało

Najmniejszy odsetek osób z pochodzeniem migracyjnym odnotowano policji (7 proc.) oraz w administracji publicznej, a także administracji socjalnej i w branży ubezpieczeń (9 proc.). Podobnie jest w szkołach podstawowych i średnich oraz w administracji podatkowej.

Migranci podtrzymują gospodarkę Niemiec

Deutsche Welle (DW) przytacza opinię Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera, według której dane dotyczące pracy osób z pochodzeniem migracyjnym są dowodem na to, jak ważne dla niemieckiego społeczeństwa są imigracja i integracja.

DW cytuje wypowiedź Magdaleny Polloczek, kierownika działu badań nad szkoleniami i kształceniem ustawicznym w WSI, która wyjaśnia, że osoby z imigracyjnym pochodzeniem podtrzymują gospodarkę Niemiec, a tym samym funkcjonowanie kraju.

Źródło: Deutsche Welle