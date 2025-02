Niemiecki system opieki zdrowotnej od dawna dramatycznie cierpi z powodu ogólnego niedoboru personelu, dlatego lekarze z innych państw zapełniają tę lukę.

Z danych brandenburskiego ministerstwa zdrowia, o które zapytali politycy antyimigranckiej AfD, prawie jednak piąta lekarzy, którzy pracują we wschodnioniemieckim landzie Brandenburgia, nie jest obywatelami Niemiec. O inicjatywie AfD informują dziennik „Berliner Zeitung“ i agencja DPA – podaje Deutsche Welle.

Najwięcej lekarzy jest z Polski

Największą grupę stanowią lekarze z Polski. Służba zdrowie Brandenburgii zatrudnia 273 lekarzy znad Wisły. Wśród nacji spoza Wspólnoty największą grupą są Syryjczycy, których w Brandenburgii jest 230. Kolejne miejsce zajmują Rosjanie (117 lekarzy) i Turcy (93).

Co piąty lekarz to obcokrajowiec

Jak informuje Landowa Izba Lekarska, w Brandenburgii pod koniec ubiegłego roku łącznie pracowało 10120 lekarzy. W liczbie tej 18,9 proc. (2043 lekarzy) stanowili obcokrajowcy. Większość z nich (1265) pochodzi z krajów spoza UE.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat odsetek zagranicznych lekarzy w Brandenburgii znacznie wzrósł. W 2014 roku tylko co dziesiąty lekarz był obcokrajowcem, podczas gdy teraz, prawie co piąty.

Czas uzyskania kwalifikacji państwowych

DW zauważa, że uzyskanie licencji zawodowej zajmuje średnio cztery miesiące. Taki okres wymagany jest dla lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje w UE, Szwajcarii albo krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dużo dłużej na licencję muszą czekać lekarze spoza państw UE. W ich przypadku uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu może zająć od półtora do dwóch lat.

Co jeżeli obcokrajowy wyjadą?

Już pół roku temu dziennik „Die Welt“.zastanawiał się nad tym, co stanie się z niemiecka służą zdrowie, jeżeli syryjski personel medyczny zacznie masowo wracać do kraju. Dziennik doszedł do wniosku, że niemiecka służba zdrowia będzie miała poważny problem.

„Zagraniczni lekarze odgrywają w kraju coraz większą rolę. Zgodnie z danymi Federalnej Izby Lekarskiej pod koniec 2023 roku ich liczba osiągnęła nowy rekord – 64 tys. Wśród nich największą grupę stanowią syryjscy lekarze“ – donosił wówczas „Die Welt".

„Die Welt" przytoczył dane, z których wynika, że spośród 5758 lekarzy z Syrii pracujących w całych Niemczech, pięć tysięcy to lekarze zatrudnieni w szpitalach.