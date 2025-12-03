Portal PPK to podstawowe narzędzie obsługowe dla firm uczestniczących w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umożliwia przedsiębiorstwom realizację obowiązków związanych z PPK, m.in. przekazywanie danych dotyczących uczestników oraz obsługę wpłat. Z Portalu korzystają instytucje finansowe zarządzające oszczędnościami pracowników, dlatego wysokość opłat za udział w systemie ma dla nich istotne znaczenie.
Rząd szykuje obniżkę opłat – projekt nowelizacji już gotowy
Resort finansów planuje redukcję opłat pobieranych od instytucji finansowych za udział w Portalu PPK. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada obniżenie obecnej stawki z 0,05 proc. do 0,04 proc. wartości aktywów netto zgromadzonych w PPK.
Choć stawka ma zostać zmniejszona, Ministerstwo Finansów przewiduje, że wpływy z opłat i tak wzrosną, ponieważ wartość aktywów netto w PPK rośnie z roku na rok. Według szacunków MF:
- wpływy z opłat za 2024 rok wyniosły 15,1 mln zł,
- za 2025 rok mają już osiągnąć 16,4 mln zł.
Obniżona stawka będzie dotyczyć opłat za 2025 rok, które instytucje finansowe wpłacą w pierwszym kwartale 2026 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.
PPK – co to za program i kto może z niego skorzystać?
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla osób zatrudnionych. Program został wprowadzony stopniowo od 2019 roku. Uczestnicy gromadzą w nim środki na przyszłość, a zgromadzone pieniądze mogą wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. PPK działają przy udziale podmiotów zatrudniających oraz instytucji finansowych, które inwestują środki uczestników.
Z PPK mogą korzystać osoby pełnoletnie, od których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Należą do nich:
- pracownicy zatrudnieni m.in. na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę,
- osoby wykonujące pracę nakładczą,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
- osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług,
- członkowie rad nadzorczych otrzymujący wynagrodzenie,
- osoby na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.