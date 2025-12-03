Portal PPK to podstawowe narzędzie obsługowe dla firm uczestniczących w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Umożliwia przedsiębiorstwom realizację obowiązków związanych z PPK, m.in. przekazywanie danych dotyczących uczestników oraz obsługę wpłat. Z Portalu korzystają instytucje finansowe zarządzające oszczędnościami pracowników, dlatego wysokość opłat za udział w systemie ma dla nich istotne znaczenie.

Rząd szykuje obniżkę opłat – projekt nowelizacji już gotowy

Resort finansów planuje redukcję opłat pobieranych od instytucji finansowych za udział w Portalu PPK. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada obniżenie obecnej stawki z 0,05 proc. do 0,04 proc. wartości aktywów netto zgromadzonych w PPK.

Choć stawka ma zostać zmniejszona, Ministerstwo Finansów przewiduje, że wpływy z opłat i tak wzrosną, ponieważ wartość aktywów netto w PPK rośnie z roku na rok. Według szacunków MF:

wpływy z opłat za 2024 rok wyniosły 15,1 mln zł ,

wyniosły , za 2025 rok mają już osiągnąć 16,4 mln zł.

Obniżona stawka będzie dotyczyć opłat za 2025 rok, które instytucje finansowe wpłacą w pierwszym kwartale 2026 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

PPK – co to za program i kto może z niego skorzystać?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system długoterminowego oszczędzania przeznaczony dla osób zatrudnionych. Program został wprowadzony stopniowo od 2019 roku. Uczestnicy gromadzą w nim środki na przyszłość, a zgromadzone pieniądze mogą wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. PPK działają przy udziale podmiotów zatrudniających oraz instytucji finansowych, które inwestują środki uczestników.

Z PPK mogą korzystać osoby pełnoletnie, od których są odprowadzane składki emerytalno-rentowe. Należą do nich: