Ceny złota w górę

Złoto zdrożało w poniedziałek o prawie 2 proc. i przekroczyło poziom 4,070 USD za uncję po tym, jak ub. tydzień zakończyło bez większych zmian.

Reklama

Inwestorzy liczą na to, że słabsze dane z gospodarki USA mogą przemawiać za obniżką stóp procentowych w grudniu przez amerykańską Rezerwę Federalną, co będzie korzystne dla wyceny kruszców.

Na razie Fed może działać „po omacku” w związku zawieszeniem publikacji wielu wskaźników makro, próbując zrównoważyć słabą sytuację na rynku pracy i wysoką inflację.

„Słabsze sygnały z rynku pracy w USA wzmocniły oczekiwania inwestorów, że Fed może obniżyć stopy procentowe w przyszłym miesiącu” - wskazuje Riya Singh, analityczka Emkay Global Financial Services.

Shutdown coraz bliżej zakończenia

Tymczasem bliski końca wydaje się być rekordowo długi impas dotyczący zamknięcia amerykańskiego rządu po tym, jak grupa senatorów Demokratów zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji federalnych do stycznia.

„Optymizm związany z możliwym rozwiązaniem przedłużającego się zamknięcia rządu USA może jednak osłabić wzrostową dynamikę cen złota” - wskazuje Singh.

Od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu - powyżej 4,380 USD za uncję w połowie października cena złota spadła o ok. 7 proc.

W 2025 r. notowania tego kruszcu i tak są o ponad połowę wyższe wobec 2024 r.