Cena złota przebiła poziomy z II kwartału tego roku

Eksperci Goldman Sachs zwrócili uwagę, że tym samym cena złota przebiła poziomy z II kwartału tego roku, wynoszące od 3,2 tys. do 3,45 tys. za uncję trojańską (toz). Według nich to wynik rosnącej aktywności ETF-ów (funduszy notowanych na giełdzie) i banków centralnych oraz silniejszej pozycji spekulacyjnej tego surowca.

Istnieje potencjał wzrostu ich dotychczasowej prognozy, zgodnie z którą cena złota w połowie przyszłego roku zbliżyłaby się do poziomu 4 tys. dol./toz, a w grudniu 2026 r. przekroczyłaby próg 4,3 tys. dol./toz - wskazali analitycy.

Rola ETF-ów

Zwrócili uwagę na większy niż oczekiwali wzrost zasobów zachodnich ETF-ów we wrześniu - 109 ton wobec 17 ton prognozowanych. „Sugeruje to, że kluczowe ryzyko wzrostu cen, na które wcześniej wskazywaliśmy — czyli prywatni inwestorzy znacząco dywersyfikujący swoje portfele w stronę złota — rzeczywiście zaczyna się materializować” - zauważyli.

Uncja trojańska to ok. 31,1 gramów.