Cena ropy West Texas Intermediate wynosiła 59,08 dolarów za baryłkę, zanim handel kontraktami terminowymi na towary na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME) został wstrzymany około godziny czwartej czasu polskiego z powodu problemów technicznych, zgodnie z informacją na stronie internetowej CME Group. Nymex jest częścią CME Group.

Cena Brent na ICE na styczeń spada o 1,53 proc. do 62,41 USD za baryłkę. Brent zmierza w listopadzie w kierunku czwartego z rzędu miesięcznego spadku, co jest najdłuższą serią od maja 2023 roku. Cena Brent spadła o 15 proc. w tym roku.

OPEC+ ma plan wstrzymania wzrostu wydobycia

Delegaci OPEC+ poinformowali, że spotkają się wirtualnie w niedzielę i prawdopodobnie będą kontynuować plan wstrzymania wzrostu wydobycia na początku 2026 roku. Po zapadnięciu tej decyzji, kluczowym punktem może być długoterminowy przegląd możliwości wytwórczych członków.

Co z planem pokojowym?

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że propozycje prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące zakończenia wojny mogą stanowić podstawę przyszłych porozumień. Putin dodał, że wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff uda się do Moskwy na konsultacje w przyszłym tygodniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że delegacje Ukrainy i USA spotkają się w tym tygodniu, aby wypracować szczegóły planu omówionego podczas rozmów w Genewie, która ma zapewnić Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa.

"Po kilku fałszywych sygnałach uczestnicy niechętnie zajmują agresywne pozycje, dopóki nie nastąpią konkretne postępy lub nie nastąpi załamanie negocjacji” – napisał w raporcie Tony Sycamore, analityk IG Markets.