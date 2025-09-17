Pierwiastki ziem rzadkich to kategoria minerałów, które mają kluczowe znaczenie dla wielu produktów, od samochodów po półprzewodniki. Chiny od dawna mają dominująca pozycją na tym rynku. Według US Geological Survey, w 2024 roku Państwo Środka kontrolowało ponad 69 proc. wydobycia pierwiastków ziem rzadkich i prawie połowę światowych rezerw.

Według danych UE prawie połowa importu pierwiastków ziem rzadkich do wspólnego bloku pochodziła w zeszłym roku z Chin, na kolejnych miejscach znalazły się Rosja i Malezja.

Pekin wykorzystuje dominującą pozycję

Pekin skrzętnie wykorzystuje swoją dominującą pozycję w rozmowach handlowych z USA i innymi partnerami. W ramach nacisku na partnerów od końca ubiegłego roku Chiny zaostrzyły ograniczenia eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Pekin zaczął żądać dowodów, że materiały nie będą wykorzystywane do celów wojskowych i zaczął wydawać licencje eksportowe.

Ograniczenia eksportu

Rzecznik Volkswagena, niemieckiego producenta samochodów podał, że dostawy części zawierających pierwiastki ziem rzadkich są stabilne i nie występują żadne niedobory.

Tymczasem ECCC poinformowało, że po wzroście liczby zgód na eksport pierwiastków ziem rzadkich w czerwcu i lipcu, członkowie organizacji zgłaszają coraz większe trudności w uzyskaniu licencji eksportowych. Ponadto grupa biznesowa podkreśliła również, że licencje nadal nie gwarantują stałego dostępu do pierwiastków ziem rzadkich, co zwiększa niepewność dla przedsiębiorstw. Z informacji organizacji biznesowej wynika, że co najmniej jeden członek stracił z tego powodu „miliony euro”. ECCC nie chciała ujawnić nazwy firmy, której dotyczył incydent.

Zaufanie do Chin spada

Chiny tracą zaufanie zagranicznych kontrahentów od czasu pandemii COVID-19, kiedy to obostrzenia związane z pandemią zakłóciły łańcuchy dostaw - zauważa CNBC.

Z badania Amerykańskiej Izby Handlowej w Szanghaju wynika, że prawie połowa respondentów – najwięcej w historii – przekierowała planowane inwestycje w Chinach do innych regionów, głównie do Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast przedsiębiorstwa w Europie i USA ostrzegają, że w trzecim kwartale może dojść do niedoborów pierwiastków ziem rzadkich.

