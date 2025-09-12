Cena spot złota wzrosła o 0,5 proc. do 3651,92 USD za uncję o godz. 6:09 GMT – podaje agencja Reuters. Kontrakt utrzymywał się w pobliżu rekordowego poziomu 3673,95 USD osiągniętego we wtorek. W tym tygodniu cena kruszcu wzrosła o 1,8 proc..

Reklama

Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu wzrosły o 0,5 proc. do 3690,30 USD.

Rajd cen złota trawa już od początku roku. Cena żółtego kruszcu wzrosła w tym roku o około 39 proc., na co wpłynęły: słaby dolar, wysoki popyt ze strony banków centralnych, szczególnie z Chin, gołębia polityka pieniężna i wzmożona globalna niepewność, która skłania inwestorów do poszukiwania bezpiecznych aktywów.

Rynek czaka na ruch Fed

Reuters powołuje się na dana narzędzia Fedwatch CME, które podaje prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych Rezerwy Federalnej (Fed) na najbliższych posiedzeniach. Jak pokazuje Fedwatch CME powszechnie oczekuje się, że na najbliższym posiedzeniu Fed obniży swoją główną stopę procentową o 25 punktów bazowych. Istnieje też niewielkie prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych.

„Obecnie rynek liczy na co najmniej trzy obniżki stóp procentowych przed końcem 2025 r., co jest znacznie większą liczbą, niż przewidywano dwa miesiące temu” – agencja cytuje wypowiedź Kelvina Wonga, starszego analityka rynku OANDA. W jego ocenie sytuacja ta na razie sprzyja złotu.

Słabe informacje z rynku pracy, a inflacja przyspiesza

W środę upublicznione zostały nienajlepsze dane dotyczące inflacji. Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w USA wzrósł w sierpniu o 0,4 proc., co stanowi największy miesięczny wzrost od siedmiu miesięcy.

W zeszłym tygodniu zaobserwowano też gwałtowny wzrost liczby cotygodniowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co świadczy o znacznym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. Nastąpiło to po opublikowaniu raportu o zatrudnieniu w USA w zeszły piątek, który zasygnalizował, że wzrost zatrudnienia w sierpniu niemal wyhamował.

Co dalej z cenami złota?

Ryan McIntyre, partner zarządzający w Sprott Inc. zauważa, że do poziomu 3700 dolarów za uncję jest już niedaleko i może zostać szybko osiągnięty. Według analizy technicznej, widoczny jest pewien opór na poziomie około 3900 dolarów.

Źródło: Reuters