Jak podaje Reuters cena spot złota wzrosła o 0,1 proc. do 3536,58 USD za uncję o godz. 06:45 GMT, po osiągnięciu historycznego poziomu 3546,99 USD na początku sesji, kontynuując trend wzrostowy, który w tym roku spowodował wzrost o prawie jedną .

Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu zyskały 0,3 proc. osiągając poziom 3602,40 USD.

Wzrost cen kruszcu utrzymuje się z powodu niepewności na rynku i rosnące przekonanie inwestorów, że amerykańska Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym miesiącu, co zwiększyło popyt na ten bezpieczny metal – ocenia Reuters.

SPDR Gold Trust, największy na świecie fundusz ETF zabezpieczony złotem, poinformował we wtorek, że jego zasoby wzrosły o 1,32 proc. do 990,56 ton, co stanowi najwyższy poziom od sierpnia 2022 r.

Polityka Trumpa zwiększa niepewność na rynku

Reuters przypomina, że administracja Białego Domu zapowiedziała, że zwróci się do Sądu Najwyższego o przyspieszone wydanie orzeczenia w sprawie ceł, które amerykański sąd apelacyjny uznał w zeszłym tygodniu za nielegalne. W ocenie ekspertów decyzja Sądu Najwyższego może radykalnie zmienić sytuację makroekonomiczną, jeśli decyzje te nie będą zgodne z wolą prezydenta.

Innym czynnikiem niepewności jest próba podważenia niezależności Fed przez Trumpa, który wywierał nieustanną presję na Fed, domagając się obniżenia stóp procentowych, a publicznie rozważał zwolnienie prezesa Fed Jerome'a Powella.

W zeszłym miesiącu Trump podjął próbę zwolnienia prezes Rezerwy Federalnej Lisy Cook - przypomina Reuters.

Źródło: Reuters