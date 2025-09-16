Wtorkowa sesja rozpoczęła się o mocnego akcentu. Cena złota spot ustanowiła nowy rekord na poziomie 3689,27 USD. Później w cena kruszcu nieco spadła. O godz. 06:32 GMT uncja złota kosztowała 3685,02 USD, o 0,2 proc. więcej niż na zamknięciu poprzedniej sesji. Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu wzrosły o 0,1 proc. do 3722,70 USD – podaje Reuters.

Bariera 3700 USD za uncję może być przekroczona

Jak ocenia Kyle Rodda, analityk Capital.com cytowany przez agencję Reuters. nastroje są bardzo optymistyczne. Rynki wierzą w obniżki stóp procentowych, a perspektywy dla złota w krótkim i średnim terminie pozostają dobre. W jego ocenie, jeśli Fed podejmie decyzję zgodną z oczekiwaniami rynku może to być katalizatorem wzrostu cen powyżej 3700 dolarów.

Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy wyceniają niemal pewną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych pod koniec dwudniowego spotkania 17 września, z niewielkim prawdopodobieństwem obniżki o 50 punktów bazowych.

Batalia o niezależność Fed

Reuters przypomina, że prezydent USA Donald Trump w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych wezwał prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella do wprowadzenia „większej” obniżki stóp procentowych.

Tymczasem w poniedziałek amerykański sąd apelacyjny odmówił Trumpowi pozwolenia na zwolnienie prezes Rezerwy Federalnej Lisy Cook - to kolejny krok w batalii prawnej, która zagraża długoletniej niezależności Rezerwy Federalnej.

