Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 15 centów do 67,59 dolara za baryłkę o godzinie 03:54 GMT, podczas gdy cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wynosiła 63,45 dolara, również o 15 centów więcej niż dzień wcześniej – podał Reuters. W poniedziałek baryłka ropa Brent podrożała o 45 centów do 67,44 dolara, a WTI skoczyła w górę o 61 centów do 63,30 dolara.

Reklama

Ukraina chce osłabić potencjał wojenny Moskwy

Rozmowy mające na celu zakończenie wojny wywołanej przez Rosje w Ukrainie utknęły w martwym punkcie, a Rosja nasiliła ataki. W odpowiedzi Kijów zaatakował rosyjską infrastrukturę energetyczną, próbując osłabić potencjał wojenny Moskwy.

„Wzrastające obawy o zakłócenia w dostawach z Rosji, kluczowego producenta odpowiadającego za ponad 10 proc. światowego wydobycia ropy naftowej”, wpływają na ceny ropy naftowej, stwierdził Tony Sycamore, analityk rynku IG w notatce dla klienta cytowanej przez agencję Reuters.

Tymczasem analitycy JP Morgan stwierdzili, że atak na terminal eksportowy, taki jak (rosyjski) Primorsk, ma na celu raczej ograniczenie możliwości Rosji w zakresie sprzedaży ropy za granicę, co wpłynie na rynki eksportowe i może potencjalnie wywrzeć presję na wzrost cen surowca.

Rezerwy ropy USA

Jak poinformował w nocie do klienta Walt Chancellor, strateg ds. energii w Macquarie Group, według prognoz zapasy ropy naftowej w USA spadną o 6,4 mln baryłek w tygodniu kończącym się 12 września, po wzroście o 3,9 mln baryłek tydzień wcześniej. Oficjalne dane dotyczące rezerw surowca mają zostać opublikowane w środę o 14:30 GMT.

Źródło: Reuters