Ile wynosi maksymalne potrącenie z wynagrodzenia przez komornika? Jego wysokość jest ściśle powiązana z obowiązującą płacą minimalną, dlatego od 1 stycznia 2026 r. kwota ta będzie wyższa niż dotychczas. To dobra wiadomość dla osób z długami – podniesienie minimalnego wynagrodzenia oznacza również zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia.

Reklama

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? Kwota wolna od zajęcia rośnie ze wzrostem płacy minimalnej

Rząd podał oficjalną wysokość płacy minimalnej na 2026 rok - będzie to 4806 zł brutto, co daje 3605,85 zł „na rękę”. Ta kwota stanowi jednocześnie poziom ochrony przy egzekucjach komorniczych, ponieważ zgodnie z przepisami dłużnik musi otrzymać co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku pracy na niepełny etat limit ten obniża się proporcjonalnie: przy pół etatu wynosi 50 proc., a przy jednej czwartej etatu 25 proc. minimalnej pensji.

Komornik może zabrać 50 proc. wypłaty, a czasami całą. To zależy od rodzaju zadłużenia

Wysokość zajęcia komorniczego zależy od charakteru zobowiązania oraz formy zatrudnienia. Obowiązujące przepisy określają odmienne limity potrąceń:

przy umowie zleceniu lub umowie o dzieło komornik może przejąć nawet 100% uzyskiwanego wynagrodzenia,

w przypadku długów alimentacyjnych potrąceniom podlega maksymalnie 60% pensji,

gdy zarobki osiągają co najmniej dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, a zadłużenie nie dotyczy alimentów, możliwe jest zajęcie do 50% wypłaty.

Jak wygląda egzekucja komornicza z konta bankowego?

Egzekucja komornicza z konta bankowego odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie art. 889 komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu środków pieniężnych do wysokości długu wraz z kosztami egzekucyjnymi. Od tego momentu bank wstrzymuje wypłaty z konta do wysokości zajętej kwoty i przekazuje środki na spłatę zobowiązań. W przypadku problemów z realizacją przelewu bank ma obowiązek powiadomić komornika w ciągu siedmiu dni. Dłużnik równocześnie otrzymuje informację o zajęciu wraz z odpisem tytułu wykonawczego, a środki z konta trafiają do wierzyciela lub wierzycieli.

Świadczenia wyłączone spod egzekucji komorniczej

Zgodnie z art. 831 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie może zająć niektórych świadczeń. Do tej kategorii zaliczają się:

świadczenia rodzinne,

świadczenia wychowawcze 800+,

dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,

alimenty oraz renty alimentacyjne,

świadczenia z pomocy społecznej,

stypendia.

Jeżeli na zajęte konto wpływają środki z wymienionych świadczeń, dłużnik może złożyć wniosek o ich wyłączenie spod egzekucji, a komornik ma obowiązek je zwolnić.

Czy komornik może zająć najniższą krajową?

Zasadniczo komornik nie może zająć wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, jeśli jego pensja odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu w kraju. Oznacza to, że osoby otrzymujące najniższą krajową mają zapewnioną kwotę wolną od potrąceń. Wyjątkiem są jednak dłużnicy alimentacyjni – w ich przypadku prawo dopuszcza zajęcie nawet do 60% wynagrodzenia, niezależnie od wysokości minimalnej pensji.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia? Przykłady wysokości potrącenia w 2026 r.

Przykład nr 1

(brak możliwości potrącenia 50% wynagrodzenia)

Wynagrodzenie dłużnika – 4000 zł netto

Minimalne wynagrodzenie w roku 2026 r. – 3605,85 zł netto

Pracownik otrzyma po potrąceniu – 3605,85 zł

Potrącenie do komornika – 394,15 zł

Przykład nr 2:

(możliwość potrącenia 50% wynagrodzenia)