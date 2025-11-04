Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK przeprowadziła ogólnopolskie kontrole paliw, których celem jest eliminowanie z rynku paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych przepisami prawa. Badania objęły wszystkie rodzaje paliw, od benzyny po LPG. W próbkach pobranych w 12 punktach na terenie całego kraju wykryto nieprawidłowości. Te stacje paliw lepiej omijać z daleka.

Reklama

Kontrola jakości paliw. Podstawa prawna

Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200). Natomiast wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2024 poz. 1018). Przepisy te mają na celu przeciwdziałanie transportowaniu, magazynowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także gromadzeniu w stacjach zakładowych paliw, które nie spełniają wymagań jakościowych, a co za tym idzie – ochrona konsumentów. Paliwo o złych parametrach może m.in. uszkodzić silnik lub układ paliwowy.

Jak przebiegają kontrole jakości paliw przeprowadzane przez Inspekcję Handlową na zlecenie Prezesa UOKiK?

Kontrole jakości paliw są wieloetapowe i obejmują zarówno stacje paliw, jak i cały łańcuch dystrybucji paliw w Polsce. System działa w dwóch obszarach: części europejskiej, obejmującej losowo wybrane stacje i zakładowe punkty tankowania (z wynikami raportowanymi do Komisji Europejskiej), oraz pozostałych kontroli, które mają eliminować z rynku paliwa niespełniające norm. W ramach tych działań analizie podlegają m.in. benzyny bezołowiowe (RON 95 i 98), olej napędowy, biopaliwa (B20 i B100), a także LPG, CNG, lekki olej opałowy i wodór. Próbki pobierane są na całym etapie obrotu paliwem – od producentów, przez magazyny i hurtownie, aż po stacje paliw.

Kontrole mogą wynikać zarówno z losowania podmiotów, jak i zgłoszeń dotyczących podejrzanej jakości paliwa, informacji od policji czy wyników wcześniejszych badań. Próbki trafiają do akredytowanych laboratoriów, gdzie są badane zgodnie z wymogami prawnymi, a w przypadku oleju napędowego weryfikowana jest także obecność substancji barwiących oraz dodatków mogących zmieniać klasyfikację paliwa. Jeśli paliwo okaże się niezgodne z normami, przedsiębiorca musi zwrócić koszty badań, a kontrola kierowana jest również do jego dostawcy. Ponadto inspektorzy sprawdzają prawidłowe oznakowanie dystrybutorów i pistoletów, a także spełnianie obowiązków informacyjnych przez producentów pojazdów i sprzedawców.

UOKiK zbadał jakość paliw. Nieprawidłowości wykryto w 7 województwach, najwięcej – w województwie mazowieckim

Procent niezgodnych z normami próbek paliw różnił się w zależności od regionu. W skali całego kraju nieprawidłowości odnotowano w 7 województwach, jednak zdecydowanie najwięcej problemów ujawniono w województwie mazowieckim.

W tych województwach wykryto nieprawidłowości w jakości paliw:

dolnośląskie – 1 próbka (LPG);

– 1 próbka (LPG); kujawsko-pomorskie – 1 próbka (benzyna 95);

– 1 próbka (benzyna 95); lubuskie – 1 próbka (olej napędowy);

– 1 próbka (olej napędowy); małopolskie – 1 próbka (olej napędowy);

– 1 próbka (olej napędowy); mazowieckie – 5 próbek (4 x olej napędowy, 1 x benzyna 95);

– 5 próbek (4 x olej napędowy, 1 x benzyna 95); warmińsko-mazurskie – 2 próbki (1 x olej napędowy, 1 x benzyna 95);

– 2 próbki (1 x olej napędowy, 1 x benzyna 95); zachodniopomorskie – 2 próbki (2 x olej napędowy).

/> />

Na tych stacjach lepiej nie tankować oleju napędowego. Tutaj od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości

Poniżej znajduje się zestawienie stacji paliw, na których w okresie od 13 stycznia do 30 września 2025 roku wykryto nieprawidłowości dotyczące jakości oleju napędowego. Lista obejmuje 8 punktów z całej Polski:

lubuskie – stacja paliw Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra – zaniżony parametr temperatury zapłonu;

– stacja paliw Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra – zaniżony parametr temperatury zapłonu; małopolskie – stacja paliw Circle K, Sportowa 3, Gorlice – nieprawidłowy parametr zawartości zanieczyszczeń;

– stacja paliw Circle K, Sportowa 3, Gorlice – nieprawidłowy parametr zawartości zanieczyszczeń; mazowieckie – stacja paliw Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

– stacja paliw Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; mazowieckie - stacja paliw TANK-OL, Brzeska 102F, Siedlce - nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

mazowieckie - stacja paliw Gopal, Przemysłowa 3, Korczew – dwa razy zaniżony parametr temperatury zapłonu w próbkach pobranych 8 i 23 kwietnia 2025 r.;

mazowieckie - stacja paliw AUTO-GAZ, Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo – zbyt duża zawartość siarki;

warmińsko- mazurskie – stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 - zaniżony parametr temperatury zapłonu;

– stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 - zaniżony parametr temperatury zapłonu; zachodniopomorskie – stacja paliw Nobilat, ul. Jasna 25A, Kołobrzeg – dwa razy wykryto zaniżony parametr temperatury zapłonu w próbkach pobranych w styczniu i w lutym 2025.

W tych punktach od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości dotyczące jakości benzyny

Poniżej znajduje się zestawienie stacji paliw, na których w okresie od 13 stycznia do 30 września 2025 roku wykryto nieprawidłowości dotyczące jakości benzyny 95. Lista obejmuje 3 punkty z całej Polski:

kujawsko-pomorskie – stacja paliw KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95;

– stacja paliw KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95; mazowieckie – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu, Wjazdowa 4, Radom - nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95;

– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu, Wjazdowa 4, Radom - nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95; warmińsko-mazurskie – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Pstrowskiego 28B, Olsztyn - nieprawidłowy parametr prężności par w benzynie 95.

Tylko na jednej stacji paliw od 13 stycznia do 30 września 2025 r. UOKiK wykrył nieprawidłowości dotyczące jakości LPG

Podczas kontroli, tylko na jednej stacji paliw wykryto nieprawidłowości dotyczące jakości LPG. Była to stacja AGRO-MASZ Brzeźnik, w Brzeźniku w województwie dolnośląskim, gdzie badana próbka nie spełniała wymagań dotyczących zapachu. Gaz był wyczuwalny, ale nie nieprzyjemny, podczas gdy powinien być nieprzyjemny i wyczuwalny.

Co oznaczają wykryte podczas kontroli jakości paliw nieprawidłowości i jak mogą wpłynąć na działanie samochodu?

W pobranych próbkach oleju napędowego, które nie spełniały wymagań, wykryto nieprawidłowości w parametrach: zawartości zanieczyszczeń, zawartości siarki, temperatury zapłonu oraz stabilności oksydacyjnej. W przypadku benzyny były to nieprawidłowości w parametrze prężności par. Jak te odchylenia od norm mogą wpływać na eksploatację samochodu?

W przypadku oleju napędowego:

zawartość zanieczyszczeń – przekraczające normę zanieczyszczenia oleju napędowego wpływają negatywnie na silnik i układ paliwowy, prowadząc do korozji metalowych części, uszkodzenia lub zatykania wtryskiwaczy, zwiększonego zużycia komponentów, a także obniżenia wydajności i nierównej pracy silnika;

– przekraczające normę zanieczyszczenia oleju napędowego wpływają negatywnie na silnik i układ paliwowy, prowadząc do korozji metalowych części, uszkodzenia lub zatykania wtryskiwaczy, zwiększonego zużycia komponentów, a także obniżenia wydajności i nierównej pracy silnika; zawartość siarki - duże zasiarczenie może spowodować wewnętrzną korozję silnika oraz skrócenie czasu eksploatacji katalizatora;

- duże zasiarczenie może spowodować wewnętrzną korozję silnika oraz skrócenie czasu eksploatacji katalizatora; temperatura zapłonu - zbyt niska stwarza potencjalne zagrożenie zapłonu par oleju w trakcie tankowania z dystrybutora;

- zbyt niska stwarza potencjalne zagrożenie zapłonu par oleju w trakcie tankowania z dystrybutora; stabilność oksydacyjna – zbyt niska może prowadzić np. do zatykania filtrów paliwa czy zanieczyszczania zaworów wtryskowych.

W przypadku benzyny:

prężność par - parametr, który wpływa na to, czy paliwo jest bardziej lotne, czyli łatwiej jest uruchomić samochód. Jednocześnie, nie może być zbyt wysoki, bo wtedy odpalenie auta może być zupełnie niemożliwe.

Kontrola jakości paliwa w 2025 roku – jest nieznacznie lepiej niż w roku poprzednim

Od 13 stycznia do 30 września 2025 zbadano 1178 próbek paliwa, z czego 14 (1,19%) nie spełniało wymagań jakościowych. Dla porównania w 2024 roku do badań pobrano 1368 próbek paliw, z których 17 nie spełniało wymogów.

Wśród stacji paliw, w których w 2024 roku zakwestionowano jakość oleju napędowego:

kujawsko-pomorskie - stacja paliw Moya, ul. Toruńska 29A, Gniewkowo - zaniżony parametr temperatury zapłonu;

- stacja paliw Moya, ul. Toruńska 29A, Gniewkowo - zaniżony parametr temperatury zapłonu; kujawsko-pomorskie - stacja paliw Olkop BIS, Radzkie Duże 67B – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

lubelskie - stacja paliw TOM-GAZ, Cicibór Duży 66B – zaniżony parametr temperatury zapłonu;

- stacja paliw TOM-GAZ, Cicibór Duży 66B – zaniżony parametr temperatury zapłonu; łódzkie - stacja paliw Trans-PKS, Wołyń 1 – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

- stacja paliw Trans-PKS, Wołyń 1 – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; mazowieckie - stacja AMIC, Piotra Skargi 3A, Warszawa – dwa razy wykryto nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w próbkach pobranych 13 i 26 lutego 2024);

- stacja AMIC, Piotra Skargi 3A, Warszawa – dwa razy wykryto nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w próbkach pobranych 13 i 26 lutego 2024); pomorskie - stacja paliw AGORA, Wiejska 1, Kąpino – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

- stacja paliw AGORA, Wiejska 1, Kąpino – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; śląskie - stacja paliw Krak-Oiltrans, Żywiecka 19, Pewel Mała – zaniżony parametr temperatury zapłonu;

- stacja paliw Krak-Oiltrans, Żywiecka 19, Pewel Mała – zaniżony parametr temperatury zapłonu; świętokrzyskie - stacja paliw TANKTIR, Starachowicka 108, Wąchock – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

- stacja paliw TANKTIR, Starachowicka 108, Wąchock – nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; warmińsko-mazurskie - stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 –przekroczona dopuszczalna zawartość wody.

- stacja paliw Malinowscy/Langowska spółka cywilna, Świątki 38 –przekroczona dopuszczalna zawartość wody. warmińsko-mazurskie - stacja paliw Primi BIS, Fabryczna 13A, Dobre Miasto –zaniżony parametr temperatury zapłonu,

wielkopolskie - stacja paliw Pieprzyk Family, Wyspiańskiego 4A, Pleszew –nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej;

stacja paliw Pieprzyk Family, Wyspiańskiego 4A, Pleszew –nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej; wielkopolskie - stacja paliw Watis, Konińska 1, Turek – zaniżony parametr temperatury zapłonu;

wielkopolskie - stacja paliw PHU Morawiec, Powstańców Wielkopolskich 1, Doruchów – dwa razy wykryto nieprawidłowy parametr stabilności oksydacyjnej (w próbkach pobranych w kwietniu i maju 2024),

zachodniopomorskie - stacja paliw Auchan, Mieszka I 73, Szczecin – zaniżony parametr temperatury zapłonu.

Na tej stacji w 2024 roku zakwestionowano jakość benzyny:

kujawsko-pomorskie - stacja paliw firmy NICOLE, Kościuszki 38, Mogilno – nieprawidłowy parametr prężności par.

Jakie kary za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadza do obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych?

Za produkowanie, transportowanie, magazynowanie czy sprzedaż paliw, które nie spełniają wymogów jakościowych, grożą bardzo surowe sankcje. Osoby i firmy dopuszczające do obrotu wadliwe paliwa – w tym benzynę, olej napędowy, LPG, CNG, lekki olej opałowy czy wodór – mogą podlegać karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności. Podstawowa kara wynosi od 50 tys. do 500 tys. zł lub do 3 lat więzienia. Jeśli paliwo jest mieniem znacznej wartości, sankcje rosną do 100 tys.–1 mln zł grzywny oraz 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku czynów o mniejszej wadze mandat wynosi 10–25 tys. zł, natomiast przy działaniach nieumyślnych – 25–250 tys. zł.

Przewidziane są także specjalne kary pieniężne m.in. dla rolników wytwarzających biopaliwa na własny użytek, właścicieli flot czy przedsiębiorców sprzedających paliwa bez prawidłowego oznakowania. W wielu z tych przypadków kara wynosi 5 tys. zł i nakładana jest przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Dodatkowe obowiązki, wraz z sankcją finansową za ich niedopełnienie, dotyczą również firm zajmujących się wodorem – muszą one zgłaszać rozpoczęcie działalności oraz wszelkie zmiany w ciągu 14 dni, a za naruszenia grozi im kara 5 tys. zł nakładana przez ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi.

Podstawa prawna: