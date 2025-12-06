„Ustawa o rynku kryptoaktywów miała dać bezpieczeństwo i odpowiedzialność, zamiast tego stała się przedmiotem politycznej batalii, na której przegrywają zarówno obywatele jak i całe państwo. Od wczoraj narosło w tej sprawie tyle dezinformacji, że warto całą sytuację merytorycznie opisać i wskazać co się faktycznie stało” – napisał Gawkowski w sobotę na platformie X.

Reklama

Ustaw miała dostosować polskie prawo do unijnych zasad dla rynku krypto w całej UE

Wyjaśnił, że ustawa miała przede wszystkim dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets), które „tworzy jednolite zasady dla rynku krypto w całej UE, m.in. licencje, obowiązki informacyjne, wymogi kapitałowe i zasady ochrony klientów”.

„MiCA weszła w życie 30.12.2024 r. jako rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach UE, ale każdy kraj musi przyjąć też wewnętrzną regulację” – napisał Gawkowski. – „Polska miała dzięki ustawie wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako nadzorcę rynku krypto. Wewnętrznie musimy także ustalić sankcje karne i administracyjne za naruszenia, czyli np. brak licencji czy oszustwa inwestycyjne” – napisał także.

Bez ustawy zagraniczne firmy mogą nadal działać na polskim rynku. Nadzór jest ograniczony

Wicepremier dodał, że wprawdzie bez ustawy dotychczas działające w kraju podmioty z rynku kryptoaktywów mogą nadal działać, bo „MiCA formalnie obowiązuje”, jednak „brakuje krajowej procedury licencjonowania i jasno określonych sankcji”. Gawkowski przypomniał, że część firm może korzystać z zagranicznych licencji (np. niemieckich, maltańskich czy cypryjskich) i nadal obsługiwać polskich klientów.

„Bez ustawy nie ma jednak krajowej procedury uzyskania licencji CASP/MiCA w KNF i firmy, które chciały działać w pełni transparentnie mają pod górkę, podczas gdy podmioty z zagraniczną licencją mogą swobodnie wchodzić na polski rynek” – czytamy we wpisie Gawkowskiego. „Bez ustawy jest na pewno mniej przejrzystości i narzędzi ochrony. O wiele trudniej jest wymagać od giełd i projektów krypto pełnych informacji o ryzyku, rezerwach i strukturze” – napisał szef resortu cyfryzacji.

Kryptowaluty wykorzystywane w działaniach sabotażowych rosyjskich służ

We wpisie minister ocenił, że opóźnienie w implementacji MiCA oraz „weto w momencie, gdy służby wskazują na wykorzystanie krypto w działaniach sabotażowych rosyjskich służb”, znacząco osłabia bezpieczeństwo Polski.

„Bez względu na poglądy polityczne, każdy powinien wiedzieć, że brak ustawy o kryptoaktywach stanowi olbrzymi problem i lukę prawną, która może być wykorzystywana do realizacji przestępstw, prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu!” – napisał Gawkowski.

Sejm nie nie odrzucił weta prezydenta. Będzie kolejny projekt

Sejm nie zdołał w piątek odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach. Głosowanie poprzedziła debata i utajnione wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie. Szef rządu, po głosowaniu nad wetem, zapowiedział kolejny projekt ustawy o kryptoaktywach.

Celem zawetowanej ustawy była m.in. implementacja unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA. Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł. Zawetowane przepisy zakładały też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych – one też miały być objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą miałyby one prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co m.in. chroniłoby pieniądze klientów, a także pozwoliło im dysponować nimi w dowolnym momencie.