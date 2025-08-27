Portfele cold stanowią przeciwieństwo portfeli hot wymagających do działania podłączenia do sieci. Przechowują one bowiem kryptowaluty offline, bez korzystania z Internetu. To rozwiązanie, które ma kilka zalet. Warto wspomnieć także o tym, że istnieje kilka rodzajów portfeli cold.

Podstawowe zalety cold waletów

Podstawową zaletą cold walletów jest to, że nie są one podłączone do sieci. Mogą one przybierać różne formy, jednak żadna z nich nie wymaga połączenia z Internetem. Ze względu na tę cechę, cold wallety nie są narażone na ataki online, co zaś znacząco zmniejsza szanse na to, że utracimy przechowywane z ich pomocą środki w wyniku np. malware lub spyware.

Zimne portfele są idealnym rozwiązaniem przede wszystkim dla działaczy długoterminowych (tzw. HODL-ersów) oraz osób przechowujących duże ilości kryptowalut, gdy nie są one często używane do transakcji.

Rodzaje cold walletów

Do najczęściej spotykanych odmian cold wallet należą wcześniej wspomniane portfele papierowe i sprzętowe.

Portfele papierowe przyjmują charakter fizycznego dokumentu lub karty. Umieszczone są na nich klucze prywatne i publiczne do portfela kryptowalutowego. Cold wallety typu papierowego działają całkowicie offline. Wymagają one jednak odpowiedniego przechowywania, w bezpiecznym miejscu (np. w sejfie), żeby uniknąć uszkodzenia lub utraty.

Cold wallet sprzętowe to z kolei urządzenia zaprojektowane do przechowywania kryptowalut offline poprzez połączenie USB lub Bluetooth. Przykłady takich portfeli to:

Jak korzystać z cold wallet?

Aby skorzystać z portfela cold wallet, niezbędne jest wygenerowanie kluczy na nośniku fizycznym lub urządzeniu, które nie jest podłączone do Internetu. Jest to para – jeden z nich to klucz publiczny, a drugi – prywatny. Ten pierwszy jest niezbędny do otrzymania kryptowaluty, a drugi do uzyskiwania do niego dostępu.

Kiedy chcemy wysłać kryptowalutę z cold wallet, musimy utworzyć żądanie transakcji na urządzeniu podłączonym do Internetu, takim jak komputer lub smartfon. To żądanie przekazujemy w kolejnym kroku do „zimnego portfela” przez USB, kod QR lub inną metodą. „Zimny ​​portfel” korzysta ze swojego klucza prywatnego do podpisania transakcji wewnętrznie. W kolejnym kroku dane są przesyłane z powrotem do urządzenia online, które następnie transmituje transakcję do sieci blockchain.

Po wykonaniu transmisji, transakcja jest przetwarzana i weryfikowana w sieci. Następnie możemy sprawdzić dane na urządzeniu monitorującym, aby upewnić się, że została pomyślnie ukończona.

Co się stanie, gdy cold wallet ulegnie uszkodzeniu?

Uszkodzenie cold wallet lub jego chwilowy brak działania nie jest przeszkodą, jeśli chcemy odzyskać z niego swoje środki, ponieważ w rzeczywistości jest on tylko kluczem dostępu do środków, które nigdy nie opuszczają blockchainu. Do ich odzyskania musimy jedynie dysponować frazą odzyskiwania. Bez niej nie będziemy mieć dostępu do swojej kryptowaluty, ponieważ klucze prywatne są przechowywane tylko na zepsutym urządzeniu. To dlatego tak ważne jest przechowywanie cold walleta w chronionym środowisku, najlepiej w kilku lokalizacjach, aby zapobiec utracie z powodu uszkodzeń fizycznych.

