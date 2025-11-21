Bitcoin spadł do poziomów nienotowanych od wielu miesięcy. Cena flagowej waluty cyfrowej świata spadła do o 2,1 proc., przełamując wartość poniżej 86 tys. dolarów i osiągając siedmiomiesięczny najniższy poziom 85 350,75 dolarów w handlu azjatyckim. W piątek bitcoin nadal tracił na wartości osiągając poziom poniżej 83 tys. USD. Ether również spadł o ponad 2 proc., osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy, 2777,39 dolarów. Oba tokeny notowały tygodniowe straty rzędu 8 proc..

Barometr apetytu na ryzyko

Kryptowaluty to ryzykowane aktywa i dlatego często są wykorzystywane przez inwestorów jako barometr apetytu na ryzyko. Ostatnie gwałtowne spadki pokazują, że barometr na ryzyko idzie ostro w dół i pokazuje jak kruchy jest nastrój na ryzyko na rynku w ostatnich dniach.

Szerszy trend spadkowy

Spadek wartości bitcoina wpisał się w szerszy trend spadkowy na rynku kryptowalut. Po ostatnich spadkach XRP notowany jest poniżej 2,00 USD (1,9 USD), podczas gdy ether spadła znacznie poniżej 3000 USD (ostatnie notowanie było w okolicach 2690 USD). Dogecoin także traci na wartości.

Według firmy CoinGecko, śledzącej rynek kryptowalut, w ciągu ostatnich sześciu tygodni całkowita wartość rynkowa wszystkich kryptowalut spadła o około 1,2 biliona dolarów.

Najstarsza kryptowaluta świata ma także poważny wpływ na spadki cen akcji firm technologicznych związanych ze sztuczną inteligencją. Trendu spadkowego nie zmienił nawet przełomowym raporcie zysków firmy Nvidia. Korelacja obu rodzajów aktywów wynika z tego, że inwestorzy, którzy inwestują w akcje związane ze sztuczną inteligencją, zazwyczaj trzymają również bitcoina, łącząc te dwie transakcje.

Załamanie rynku kryptowalut?

Na początku października nastąpiła kaskadowa likwidacja wysoce lewarowanych pozycji na kryptowalutach. Likwidacja pozycji lewarowanych z tego okresu szacowana jest na ponad 19 miliardów dolarów, a paniczna wyprzedaż i niska płynność wywołały gwałtowne wahania. Analitycy twierdzą, że rynek wciąż nie otrząsnął się ze skutków tamtego załamania.

Firma badawcza CryptoQuant w cotygodniowym raporcie na temat kryptowalut, na która powołuje się agencja Reuters zauważa, że obecne warunki na rynku bitcoina są najbardziej pesymistyczne od czasu rozpoczęcia obecnego cyklu wzrostowego w styczniu 2023 r. W ocenie badaczy jest bardzo prawdopodobne, że większość fali popytu w tym cyklu już minęła. A to nie wróży najlepiej na przyszłość.

Źródło: Reuters, CNBC