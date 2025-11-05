Przecena bitcoina trwa już od jakiegoś czasu, jednak w listopadzie spadek znacznie przyspieszył. Na początku listopada bitcoin notowany był powyżej 110 tys. USD. Tymczasem ostatnio największy token kosztował 100 893 dolarów, jednak w ciągu dnia notowań jego cena spadła do poziomu 99 966 dolarów. To oznacza, że wtorek był pierwszym dniem od 23 czerwca, kiedy cena flagowej kryptowaluty spadła poniżej 100 tys. dolarów.

Druga największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej także taniała. We wtorek Ether straciła prawie 9 proc. i była notowana po 3275 dolarów.

System naczyń połączonych

Jak zauważa CNBC, wiodące kryptowaluty przyciągają wielu tych samych inwestorów, co akcje spółek z sektora sztucznej inteligencji, którzy łącząc te dwie transakcje, gdy jedna z nich idzie źle. A obecnie wiadomości dotyczące sektora sztucznej inteligencji są złe. Dlatego posiadacze kryptowalut wycofują się z ryzykownych aktywów w związku z rosnącymi obawami o stabilność wycen akcji, które zostały wywindowane do stratosferycznych poziomów przez handel sztuczną inteligencją.

Złe informacje mają większy wpływ

Indeks Nasdaq Composite, na którym notowane są wiodące akcje spółek z sektora sztucznej inteligencji, spadł we wtorek o ponad 1 proc. Inwestorzy pozbywali się akcji spółek powiązanych z AI, takich jak Palantir. Jak ocenia CNBC powodem wyprzedaży jest zawrotna wycena firmy.

„Bitcoin i szerszy rynek kryptowalut są wyczerpane” – powiedział CNBC Haonan Li, założyciel Codex, platformy stablecoinów opartej na Ethereum. Dodał też, że złe wieści są teraz bardzo złe dla kryptowalut, podczas gdy dobre, takie jak solidne wyniki finansowe firmy Palantir w ostatnim kwartale, ledwo cokolwiek zmieniają.

Spadek bitcoina może być większy

Ed Engel, analityk Compass Point uważa, że obecnie indywidualni inwestorzy nie są już tak entuzjastycznie nastawieni do rynku jak wcześniej i mogą nie kupować spadków tak chętnie jak w przeszłości.

W notatce cytowanej przez CNBC Engel stwierdził, że chociaż sprzedaż od długoterminowych posiadaczy jest powszechna na rynkach byka, to obecnie indywidualni nabywcy kontraktów spot byli mniej zaangażowani niż w poprzednich cyklach.

W ocenie analityka, ostatni spadek może pociągnąć bitcoina do jeszcze głębszych spadków, co sprawi, że największy token pozostanie poniżej poziomu wsparcia 100 tys. USD na dłużej.

„Ponieważ inwestorzy długoterminowi nadal sprzedają, istnieje dalsze ryzyko spadku, jeśli inwestorzy krótkoterminowi będą dalej kapitulować” – napisał Engel.

Źródło: CNBC