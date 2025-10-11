Główne indeksy na Wall Street na czerwono

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,9 proc. i wyniósł 45.479,60 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 2,71 proc. i wyniósł 6.552,51 pkt. To największy spadek indeksu od kwietnia.

Nasdaq Composite zniżkował o 3,56 proc. do 22.204,43 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 2,73 proc. do 2.401,3 pkt.

Indeks VIX rośnie 32,62 proc. do 21,79 pkt.

Trump zapowiada nowe cła wobec Chin

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że nie widzi powodu, by spotykać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem wobec ogłoszonych przez Chiny restrykcji eksportowych na metale ziem rzadkich. Zagroził też wprowadzeniem nowych, wyższych ceł na chińskie towary oraz innymi środkami odwetowymi.

„W zależności od tego, co Chiny powiedzą o wrogim »rozporządzeniu«, które właśnie wydały, będę zmuszony, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, do finansowego przeciwdziałania ich posunięciom. Na każdy pierwiastek, który udało im się zmonopolizować, mamy dwa. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale być może, jak ze wszystkim, nadszedł na to czas” - napisał Donald Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

Nowe chińskie przepisy, które weszły w życie 9 października, wymagają od eksporterów uzyskania licencji na transfer technologii służących do wydobycia, wytapiania i przetwarzania metali ziem rzadkich. Chiny są na tym rynku dominującym podmiotem. Dodatkowo Państwo Środka kontroluje też ok. 90 proc. przetwórstwa metali ziem rzadkich. To surowce niezbędne w przemysłach motoryzacyjnym, elektronicznym i obronnym.

Oczekiwania ws. porozumienia handlowego z Chinami "zmiecione ze stołu"

Przed komentarzem Trumpa amerykańskie indeksy giełdowe zwyżkowały podczas piątkowej sesji, a Nasdaq osiągnął nowy rekord intraday.

"Oczekiwania dotyczące porozumienia handlowego z Chinami właśnie zostały zmiecione ze stołu. Inwestorzy realizujący zyski wkroczyli z pełną mocą" – powiedział Jeff Kilburg, założyciel KKM Financial.

Mocno zniżkowały w piątek akcje spółek technologicznych, które mają najwięcej do stracenia w wyniku pogorszenia stosunków handlowych z Chinami. Nvidia straciła blisko 5 proc., kurs AMD spadł ok. 7,8 proc., a akcje Tesli zniżkowały ponad 5 proc.

„Niewątpliwie nasze stosunki z drugą co do wielkości gospodarką świata właśnie stały się trudniejsze” – powiedział w CNBC Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth.

Shutdown w USA

Piątek to dziesiąty dzień shutdownu w USA, czyli zawieszenia działalności agencji federalnych. Na razie nie ma sygnałów świadczących o potencjalnym przełamaniu impasu. W czwartek Senat po raz szósty nie zdołał przegłosować prowizorium budżetowego. W piątek biuro budżetowe Białego Domu poinformowało, że rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych.

Inwestorzy oczekują na nadchodzący sezon publikacji wyników finansowych, aby dowiedzieć się, czy wyceny akcji wyprzedziły wskaźniki fundamentalne.

Największe banki USA rozpoczynają sezon publikacji wyników finansowych we wtorek, a wśród nich JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo i Citigroup. W środę spodziewane są publikacje Bank of America i Morgan Stanley.

Ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej w USA spadają. Inwestorzy obawiają się, że wyższe cła mogą ostatecznie wpłynąć na popyt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 4,37 proc. do 58,82 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent spadają o 3,89 proc. do 62,68 USD/b.