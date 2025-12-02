Szansa na zawieszenie broni

Wadephul podkreślił w wywiadzie, że dzięki ogromnym międzynarodowym wysiłkom oraz znaczącej gotowości Ukrainy do negocjacji szansa na zawieszenie broni nigdy nie była tak duża, jak obecnie.

„Decydującym warunkiem będzie uzyskanie przez Ukrainę gwarancji, że nie pozostanie bezbronna wobec ewentualnej nowej agresji Rosji” – zaznaczył Wadephul, dodając, że kluczową rolę odgrywają w tym Stany Zjednoczone.

"Bolesne ustępstwa"

Według szefa niemieckiej dyplomacji zakończenie wojny może wymagać od Kijowa bolesnych ustępstw. „Bez wątpienia będzie to niezwykle trudny proces, którego finałem może być referendum” – powiedział minister. Jak wyjaśnił, to obywatele Ukrainy będą musieli zdecydować, czy są w stanie zaakceptować warunki zakończenia wojny.

Plan pokojowy dla Ukrainy

Administracja USA przedstawiły plan zakończenia wojny, który pierwotnie w dużej mierze uwzględniał główne żądania władz Rosji, lecz w toku rozmów został zmodyfikowany.

We wtorek w Moskwie ma się odbyć spotkanie specjalnego wysłannika USA Steve'a Witkoffa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, poświęcone dalszym konsultacjom. Rozmowy mają dotyczyć rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad amerykańską propozycją pokojową. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że propozycje administracji USA stanowią „dobrą podstawę do dalszych rokowań” w sprawie uregulowania sytuacji na Ukrainie.