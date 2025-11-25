Pogorszenie ocen

Blisko trzy czwarte Niemców (73 proc.) ocenia stosunki ze Stanami Zjednoczonymi po objęciu władzy przez Trumpa jako złe, a tylko 27 proc. - jako dobre. Tak wynika z sondażu Berlin Pulse, opublikowanego we wtorek przez niemiecką Fundację Koerbera. Za prezydencji Joe Bidena 74 proc. oceniało relacje z Ameryką pozytywnie.

Reklama

Ameryka już nie jest najważniejszym partnerem

Po raz pierwszy od trzech lat Ameryka spadła z pierwszego miejsca wśród najważniejszych partnerów niemieckiej polityki zagranicznej. 46 proc. wskazało na Francję jako głównego partnera Berlina. Zaledwie 26 proc. uważa nadal, że główną rolę odgrywają Stany Zjednoczone. 2 proc. uczestników ankiety wymieniło Polskę, tyle samo co Wielką Brytanię i Rosję.

Tylko 38 proc. pytanych widzi w Ameryce solidnego partnera w działaniach służących wspieraniu Ukrainy, a jeszcze mniej – 23 proc. - w obronie demokracji na świecie.

Skuteczność parasola atomowego USA

W skuteczność atomowego parasola USA wierzy tylko 35 proc. Niemców. Trzy czwarte pytanych opowiedziało się za rozmowami z Francją i Wielką Brytanią w celu zapewnienia sobie ochrony atomowej ze strony tych państw.

Wydatki na obronność

72 proc. Niemców popiera podwojenie w ciągu najbliższych 10 lat wydatków na obronność, jednak większość ankietowanych (61 proc.) sprzeciwia się przejęciu przez Niemcy przywódczej roli wojskowej w Europie.

Wsparcie dla Ukrainy

Większość Niemców pozostaje konsekwentna we wspieraniu Ukrainy – 59 proc. opowiada się za kontynuowaniem dostaw broni dla napadniętego kraju, 56 proc. uważa, że niemieccy żołnierze powinni wziąć udział w misji pokojowej w Ukrainie, jeżeli dojdzie do umowy o zakończeniu wojny.

Ocena Rosji

Niemcy krytycznie oceniają przywódcę Rosji Władimira Putina – tylko 21 proc. uważa, że jest on zainteresowany negocjacjami o pokoju. 47 proc. ankietowanych oceniło zagrożenie wojskowe ze strony Rosji jako bardzo duże – rok temu ten pogląd podzielało 39 proc.

Wiodąca rola Niemiec

Autorzy sondażu zwrócili uwagę na różnice w odpowiedziach pomiędzy mieszkańcami zachodnich Niemiec, a mieszkańcami byłej NRD. W pierwszej grupie Polskę jako najważniejszego partnera wymienił 1 proc. ankietowanych, a w drugiej - 2 proc. Za wiodącą rolą wojskową Berlina opowiedziało się 40 proc. Niemców z Zachodu i tylko 23 proc. ze wschodniej części kraju. Wojskowe wsparcie dla Ukrainy zadeklarowało 62 proc. zachodnich Niemców i 41 proc. wschodnich. W zainteresowanie Putina pokojem w Ukrainie wierzy 31 proc. Niemców wschodnich i tylko 19 proc. na zachodzie kraju.

W sondażu przeprowadzonym we wrześniu przez instytut Forsa uczestniczyło 1503 mieszkańców Niemiec powyżej 18. roku życia i uprawnionych do głosowania.