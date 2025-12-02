Nowe przepisy o jawności płac – co musi wiedzieć kandydat?

Od końca 2025 r. każdy pracodawca, w tym szkoła i placówka oświatowa, będzie musiał przekazać kandydatowi do zatrudnienia jasne i kompletne informacje o:

wysokości wynagrodzenia lub przedziale płacowym,

wszystkich składnikach pensji, opartych na obiektywnych i neutralnych kryteriach (w tym pod kątem równości płci),

dodatkowych świadczeniach, np. ZFŚS, trzynastce, nagrodzie jubileuszowej, dodatku wiejskim czy świadczeniu na start,

postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, jeśli taki obowiązuje w danej szkole.

Informacje te mają być przekazywane na piśmie lub elektronicznie.

Kiedy dyrektor szkoły musi przekazać informację o wynagrodzeniu?

Ustawodawca precyzyjnie określił moment, w którym trzeba udostępnić kandydatowi dane o wynagrodzeniu. Dyrektor szkoły musi to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kandydat mógł podjąć świadomą decyzję o zatrudnieniu.

Informacja musi pojawić się:

w ogłoszeniu o naborze,

przed rozmową kwalifikacyjną – jeśli w ogłoszeniu nie zawarto danych o wynagrodzeniu,

przed podpisaniem umowy o pracę – jeśli rekrutacja toczy się bez ogłoszenia lub poprzednie etapy nie zawierały informacji o płacy.

W praktyce oznacza to koniec sytuacji, w której kandydat poznaje warunki finansowe dopiero w ostatnim momencie.

Czy jawność płac oznacza obowiązek podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu? Nie zawsze

Wbrew powszechnym obawom, nowe przepisy nie nakazują obowiązkowego podawania widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę. Można je przekazać później, jednak:

musi to nastąpić przed rozmową kwalifikacyjną lub

przed zawarciem umowy,

i z takim wyprzedzeniem, by kandydat mógł świadomie negocjować.

Przekazanie informacji „w ostatniej chwili” będzie traktowane jako naruszenie przepisów.

Szkoły też podlegają zasadom jawności płac – choć ich wynagrodzenia są sztywno regulowane

Nowe obowiązki dotyczą również:

szkół samorządowych,

szkół prowadzonych przez inne organy,

przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych.

Choć większość elementów pensji nauczycieli wynika wprost z ustaw i rozporządzeń, dyrektor i tak musi formalnie przekazać kandydatowi informacje o zasadach wynagradzania i świadczeniach, aby spełnić warunek „transparentnych i świadomych negocjacji”.

Ogłoszenia o pracę muszą być neutralne pod względem płci

Kolejna zmiana dotyczy treści ogłoszeń o pracę. Od 2025 r. każde ogłoszenie o naborze w szkole musi być:

neutralne pod względem płci,

wolne od określeń dyskryminujących,

zgodne z zasadą równego traktowania na etapie rekrutacji.

Koniec pytania o poprzednie zarobki. Ważna zmiana dla kandydatów

Dyrektywa wprowadza również zakaz pozyskiwania od kandydatów danych o wcześniejszych wynagrodzeniach, nadto dyrektor szkoły może zapytać o przebieg zatrudnienia, ale nie ma prawa pytać o wysokość pensji w poprzedniej pracy. To element szerszej polityki wyrównywania płac i eliminowania nierówności ze względu na płeć.