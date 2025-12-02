- Nowe przepisy o jawności płac – co musi wiedzieć kandydat?
- Kiedy dyrektor szkoły musi przekazać informację o wynagrodzeniu?
- Czy jawność płac oznacza obowiązek podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu? Nie zawsze
- Ogłoszenia o pracę muszą być neutralne pod względem płci
- Koniec pytania o poprzednie zarobki. Ważna zmiana dla kandydatów
Nowe przepisy o jawności płac – co musi wiedzieć kandydat?
Od końca 2025 r. każdy pracodawca, w tym szkoła i placówka oświatowa, będzie musiał przekazać kandydatowi do zatrudnienia jasne i kompletne informacje o:
- wysokości wynagrodzenia lub przedziale płacowym,
- wszystkich składnikach pensji, opartych na obiektywnych i neutralnych kryteriach (w tym pod kątem równości płci),
- dodatkowych świadczeniach, np. ZFŚS, trzynastce, nagrodzie jubileuszowej, dodatku wiejskim czy świadczeniu na start,
- postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, jeśli taki obowiązuje w danej szkole.
Informacje te mają być przekazywane na piśmie lub elektronicznie.
Kiedy dyrektor szkoły musi przekazać informację o wynagrodzeniu?
Ustawodawca precyzyjnie określił moment, w którym trzeba udostępnić kandydatowi dane o wynagrodzeniu. Dyrektor szkoły musi to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kandydat mógł podjąć świadomą decyzję o zatrudnieniu.
Informacja musi pojawić się:
- w ogłoszeniu o naborze,
- przed rozmową kwalifikacyjną – jeśli w ogłoszeniu nie zawarto danych o wynagrodzeniu,
- przed podpisaniem umowy o pracę – jeśli rekrutacja toczy się bez ogłoszenia lub poprzednie etapy nie zawierały informacji o płacy.
W praktyce oznacza to koniec sytuacji, w której kandydat poznaje warunki finansowe dopiero w ostatnim momencie.
Czy jawność płac oznacza obowiązek podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu? Nie zawsze
Wbrew powszechnym obawom, nowe przepisy nie nakazują obowiązkowego podawania widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę. Można je przekazać później, jednak:
- musi to nastąpić przed rozmową kwalifikacyjną lub
- przed zawarciem umowy,
- i z takim wyprzedzeniem, by kandydat mógł świadomie negocjować.
Przekazanie informacji „w ostatniej chwili” będzie traktowane jako naruszenie przepisów.
Szkoły też podlegają zasadom jawności płac – choć ich wynagrodzenia są sztywno regulowane
Nowe obowiązki dotyczą również:
- szkół samorządowych,
- szkół prowadzonych przez inne organy,
- przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych.
Choć większość elementów pensji nauczycieli wynika wprost z ustaw i rozporządzeń, dyrektor i tak musi formalnie przekazać kandydatowi informacje o zasadach wynagradzania i świadczeniach, aby spełnić warunek „transparentnych i świadomych negocjacji”.
Ogłoszenia o pracę muszą być neutralne pod względem płci
Kolejna zmiana dotyczy treści ogłoszeń o pracę. Od 2025 r. każde ogłoszenie o naborze w szkole musi być:
- neutralne pod względem płci,
- wolne od określeń dyskryminujących,
- zgodne z zasadą równego traktowania na etapie rekrutacji.
Koniec pytania o poprzednie zarobki. Ważna zmiana dla kandydatów
Dyrektywa wprowadza również zakaz pozyskiwania od kandydatów danych o wcześniejszych wynagrodzeniach, nadto dyrektor szkoły może zapytać o przebieg zatrudnienia, ale nie ma prawa pytać o wysokość pensji w poprzedniej pracy. To element szerszej polityki wyrównywania płac i eliminowania nierówności ze względu na płeć.