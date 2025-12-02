Nowe przepisy o jawności płac – co musi wiedzieć kandydat?

Od końca 2025 r. każdy pracodawca, w tym szkoła i placówka oświatowa, będzie musiał przekazać kandydatowi do zatrudnienia jasne i kompletne informacje o:

  • wysokości wynagrodzenia lub przedziale płacowym,
  • wszystkich składnikach pensji, opartych na obiektywnych i neutralnych kryteriach (w tym pod kątem równości płci),
  • dodatkowych świadczeniach, np. ZFŚS, trzynastce, nagrodzie jubileuszowej, dodatku wiejskim czy świadczeniu na start,
  • postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania, jeśli taki obowiązuje w danej szkole.

Informacje te mają być przekazywane na piśmie lub elektronicznie.

Kiedy dyrektor szkoły musi przekazać informację o wynagrodzeniu?

Ustawodawca precyzyjnie określił moment, w którym trzeba udostępnić kandydatowi dane o wynagrodzeniu. Dyrektor szkoły musi to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby kandydat mógł podjąć świadomą decyzję o zatrudnieniu.

Informacja musi pojawić się:

  • w ogłoszeniu o naborze,
  • przed rozmową kwalifikacyjną – jeśli w ogłoszeniu nie zawarto danych o wynagrodzeniu,
  • przed podpisaniem umowy o pracę – jeśli rekrutacja toczy się bez ogłoszenia lub poprzednie etapy nie zawierały informacji o płacy.

W praktyce oznacza to koniec sytuacji, w której kandydat poznaje warunki finansowe dopiero w ostatnim momencie.

Czy jawność płac oznacza obowiązek podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu? Nie zawsze

Wbrew powszechnym obawom, nowe przepisy nie nakazują obowiązkowego podawania widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę. Można je przekazać później, jednak:

  • musi to nastąpić przed rozmową kwalifikacyjną lub
  • przed zawarciem umowy,
  • i z takim wyprzedzeniem, by kandydat mógł świadomie negocjować.

Przekazanie informacji „w ostatniej chwili” będzie traktowane jako naruszenie przepisów.

Szkoły też podlegają zasadom jawności płac – choć ich wynagrodzenia są sztywno regulowane

Nowe obowiązki dotyczą również:

  • szkół samorządowych,
  • szkół prowadzonych przez inne organy,
  • przedszkoli i pozostałych placówek oświatowych.

Choć większość elementów pensji nauczycieli wynika wprost z ustaw i rozporządzeń, dyrektor i tak musi formalnie przekazać kandydatowi informacje o zasadach wynagradzania i świadczeniach, aby spełnić warunek „transparentnych i świadomych negocjacji”.

Ogłoszenia o pracę muszą być neutralne pod względem płci

Kolejna zmiana dotyczy treści ogłoszeń o pracę. Od 2025 r. każde ogłoszenie o naborze w szkole musi być:

  • neutralne pod względem płci,
  • wolne od określeń dyskryminujących,
  • zgodne z zasadą równego traktowania na etapie rekrutacji.

Koniec pytania o poprzednie zarobki. Ważna zmiana dla kandydatów

Dyrektywa wprowadza również zakaz pozyskiwania od kandydatów danych o wcześniejszych wynagrodzeniach, nadto dyrektor szkoły może zapytać o przebieg zatrudnienia, ale nie ma prawa pytać o wysokość pensji w poprzedniej pracy. To element szerszej polityki wyrównywania płac i eliminowania nierówności ze względu na płeć.