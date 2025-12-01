mLegitymacja nauczyciela – co się zmieniło od 30 listopada?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymacja służbowa nauczyciela ma być wydawana przede wszystkim w formie elektronicznej jako mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel. System generuje ją automatycznie po zatrudnieniu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.
mLegitymacja pełni taką samą funkcję jak tradycyjna karta – potwierdza status nauczyciela, zatrudnienie w danej placówce oraz uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji.
Chcesz tradycyjny plastik? Dyrektor wyda, ale zapłacisz sam
Nauczyciele, którzy oprócz wersji elektronicznej legitymacji chcą również fizyczną kartę, mogą złożyć wniosek u dyrektora szkoły.
Ważne:
- placówka nie finansuje wytworzenia plastikowej legitymacji,
- koszty pokrywa wnioskodawca,
- wyjątek stanowią sytuacje, gdy karta wymaga wymiany z winy szkoły (np. błędy w danych, zmiana nazwy placówki) – wtedy opłata nie obowiązuje.
Dyrektor ma obowiązek wydać dokument w ciągu 30 dni.
Jak wygląda nowa legitymacja nauczyciela?
Blankiet legitymacji wykonano z wielowarstwowej, laminowanej karty PCV formatu ID-1 (53,98 × 85,60 mm). Materiał nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu UV, co zwiększa bezpieczeństwo i utrudnia fałszowanie.
Na awersie znajdują się m.in.:
- imię i nazwisko nauczyciela,
- fotografia,
- numer legitymacji (taki sam jak numer mLegitymacji),
- daty wydania i ważności,
- nazwa i adres szkoły,
- wizerunek orła RP i napis „Rzeczpospolita Polska / Republic of Poland”.
Karta może zawierać również warstwę elektroniczną, dzięki czemu może pełnić dodatkowe funkcje – np. karty bibliotecznej, stołówkowej czy dostępowej.
Jedna zmiana względem starego wzoru
W nowym rozporządzeniu znalazła się tylko jedna istotna modyfikacja.
Na rewersie legitymacji zastąpiono napis:
- „Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer’s registered office”
nową wersją:
- „Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the school”.
Zmiana ma lepiej odzwierciedlać rzeczywistą funkcję dokumentu i zwiększyć przejrzystość danych.
Podstawa prawna
- rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 5 listopada 2025 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. z 2025 r. poz. 1558)