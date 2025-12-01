mLegitymacja nauczyciela – co się zmieniło od 30 listopada?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymacja służbowa nauczyciela ma być wydawana przede wszystkim w formie elektronicznej jako mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel. System generuje ją automatycznie po zatrudnieniu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

mLegitymacja pełni taką samą funkcję jak tradycyjna karta – potwierdza status nauczyciela, zatrudnienie w danej placówce oraz uprawnienia wynikające z pełnionej funkcji.

Chcesz tradycyjny plastik? Dyrektor wyda, ale zapłacisz sam

Nauczyciele, którzy oprócz wersji elektronicznej legitymacji chcą również fizyczną kartę, mogą złożyć wniosek u dyrektora szkoły.

Ważne:

placówka nie finansuje wytworzenia plastikowej legitymacji,

wytworzenia plastikowej legitymacji, koszty pokrywa wnioskodawca,

wyjątek stanowią sytuacje, gdy karta wymaga wymiany z winy szkoły (np. błędy w danych, zmiana nazwy placówki) – wtedy opłata nie obowiązuje.

Dyrektor ma obowiązek wydać dokument w ciągu 30 dni.

Jak wygląda nowa legitymacja nauczyciela?

Blankiet legitymacji wykonano z wielowarstwowej, laminowanej karty PCV formatu ID-1 (53,98 × 85,60 mm). Materiał nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu UV, co zwiększa bezpieczeństwo i utrudnia fałszowanie.

Na awersie znajdują się m.in.:

imię i nazwisko nauczyciela,

nauczyciela, fotografia,

numer legitymacji (taki sam jak numer mLegitymacji),

daty wydania i ważności,

nazwa i adres szkoły,

wizerunek orła RP i napis „Rzeczpospolita Polska / Republic of Poland”.

Karta może zawierać również warstwę elektroniczną, dzięki czemu może pełnić dodatkowe funkcje – np. karty bibliotecznej, stołówkowej czy dostępowej.

Jedna zmiana względem starego wzoru

W nowym rozporządzeniu znalazła się tylko jedna istotna modyfikacja.

Na rewersie legitymacji zastąpiono napis:

„Nazwa i adres siedziby pracodawcy / Name and address of the employer’s registered office”

nową wersją:

„Nazwa i adres siedziby szkoły / Name and address of the school”.

Zmiana ma lepiej odzwierciedlać rzeczywistą funkcję dokumentu i zwiększyć przejrzystość danych.

