Inwestycje na Rail Baltica to największe i najważniejsze inwestycje kolejowe w regionie, ale także istotne w skali międzynarodowych połączeń kolejowych - przypomina PKP PLK.

Rail Baltica na Podlasiu

96-kilometrowy odcinek Białystok-Ełk Rail Baltica będzie drugim modernizowanym w Podlaskiem (i w części województwa warmińsko-mazurskiego) fragmentem tego szlaku komunikacyjnego prowadzącego w stronę państw nadbałtyckich; Litwy, Łotwy, Estonii. W poprzednich latach zmodernizowano w Podlaskiem 76-kilometrowy fragment Czyżew-Białystok na trasie Warszawa-Białystok.

Odcinek Białystok-Ełk. Podróżni pojadą do 200 km/h

Umowę na odcinek Białystok-Ełk o wartości ok. 4 mld zł, PKP PLK chce podpisać z wykonawcą w pierwszym kwartale 2026 r. - poinformował Tomasz Łotowski z tej spółki. Przetarg był ogłoszony na początku 2025 r. Inwestycja jest dofinansowana z EU z program CEF (Łącząc Europę).

Na trasie Białystok-Ełk będzie dobudowany drugi tor, zainstalowany także zostanie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.Remont przejdzie 8 stacji, 10 przystanków kolejowych, 20 wiaduktów drogowych i 12 kolejowych. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z prędkością do 200 km/h, a podróż z Białegostoku do Ełku ma się skrócić do 55 minut.

PKP PLK poinformowała jednocześnie, że trwają prace projektowe na następny odcinek Rail Baltica z Ełku do granicy z Litwą w Trakiszkach. Przetarg na budowę jest planowany na 2027 r.

Powrót kolei do Łomży

W czerwcu 2026 r. mają się zakończyć prace, które pozwolą na powrót po wielu latach kolei do Łomży.

- Postępują prace na stacji w Łomży oraz linii kolejowej Łomża-Śniadowo (17 km). Nowe tory, perony i urządzenia sterowania ruchem kolejowym pozwolą w czerwcu 2026 r. na powrót pociągów (do Łomży - PAP) po ponad trzech dekadach przerwy - poinformował Tomasz Łotowski. Dodał, że trwa budowa przystanków kolejowych: Koziki, Konarzyce oraz Śniadowo Stara Stacja. Inwestycja jest dofinansowana z rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.

Linia Śniadowo-Łapy. Zakończenie prac w 2029 r.

Do wiosny 2029 r. potrwają natomiast prace na linii Śniadowo-Łapy (ok. 60 km). Jak już wcześniej informowała spółka PKP PLK, będą modernizowane stacje: Śniadowo, Czerwony Bór i Sokoły oraz przystanki kolejowe: Kulesze Kościelne i Czachy Kołaki. Nowy układ torów ma być na stacji Czarnowo-Undy, a na części trasy do Łap mają być wymienione szyny, podkłady i tłuczeń.

- Pociągi pomiędzy Łomżą i Łapami pojadą z maksymalną prędkością 80-120 km/h, a średni czas przejazdu z Łomży do Białegostoku wyniesie 1 h 35 minut - poinformował Łotowski. Wartość tych inwestycji to ponad 330 mln zł.