Synergia kompetencji obu firm

Dyrektor ds. projektów strategicznych i komunikacji w Pesie Maciej Grześkowiak zaznaczył, że umowa została podpisana pod koniec grudnia. Spółka HeiterBlick produkuje tramwaje na niemiecki rynek od początku XXI w. – obecnie realizuje projekty w Lipsku, Würzburgu i Dortmundzie.

„Wierzymy, że PESA i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie” - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

W ocenie kierownictwa Pesy połączenie z HB oznacza wzmocnienie potencjału produkcyjnego pojazdów aglomeracyjnych „Urban”, a dzięki realizowanym inwestycjom i pozyskanemu finansowaniu spółka będzie kontynuować stabilny rozwój i rynkową ekspansję.

Minister Domański: Ta transakcja jest znakomitym przykładem dyplomacji gospodarczej w praktyce

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański cytowany w komunikacie Polskiego Funduszu Rozwoju ocenił, że „ta transakcja jest znakomitym przykładem dyplomacji gospodarczej w praktyce – pokazuje, że grając drużynowo, jako Team Poland, możemy działać na europejską skalę”.

Według ministra międzynarodowa ekspansja Pesy, wsparta przez polskie instytucje rozwojowe, przynosi podwójne korzyści: wzmacnia konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki oraz umacnia wizerunek Polski jako kraju zdolnego do tworzenia i eksportu zaawansowanych technologii.

Team Poland to wspólna inicjatywa polskich instytucji rozwoju z Grupy PFR. W ramach Team Poland instytucje ją tworzące, czyli PFR, BGK, ARP, KUKE, PAIH, i PARP, oferują kompleksowe wsparcie – od finansowania i ubezpieczeń eksportowych, przez doradztwo i rozwój innowacji, po promocję polskich firm na rynkach międzynarodowych.

„Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest jednym ze strategicznych kierunków działań Polskiego Funduszu Rozwoju. Przejęcie HB przez Pesę pokazuje, że polska spółka konsekwentnie zmierza ku pozycji lidera rozwiązań przemysłowych w Unii Europejskiej” – podkreślił prezes PFR Piotr Matczuk.

Pozycja rynkowa PESY

Pesa dostarczyła do tej pory prawie 960 tramwajów do ponad 20 miast w Europie, w tym między innymi europejskich stolic – Warszawy, Kijowa, Sofii i Tallina. Na polski rynek trafiło 696 pojazdów, a na rynki zagraniczne – 264. Tramwajami z bydgoskiej firmy podróżują mieszkańcy 12 z 14 polskich aglomeracji posiadających sieci tramwajowe. Obecnie produkuje ona pojazdy dla Wrocławia, Krakowa, Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, Bydgoszczy, Torunia i Gorzowa Wielkopolskiego.

Bydgoska spółka jest największym producentem taboru szynowego w Polsce. Zatrudnia prawie 4 tys. pracowników w zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim.

Pesa po przejęciu przez PFR i przeprowadzeniu restrukturyzacji realizuje Strategię 2030+. W grudniu 2025 r. spółka podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Wśród nich znalazł się m.in. państwowy bank rozwoju BGK, a gwarancji na kwotę 1 mld zł udzieliła KUKE. Pakiet finansowy pozwoli Pesie podwoić moce produkcyjne w swoich zakładach i zabezpieczyć realizację rekordowego portfela zamówień o wartości ponad 15 mld zł. (PAP)