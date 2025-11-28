Wyrównania za godziny ponadwymiarowe – co przewiduje nowelizacja

Podczas prac legislacyjnych w komisji edukacji i nauki wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele otrzymają wyrównania za godziny ponadwymiarowe przypadające na okres 1 września – 31 grudnia 2025 r.

Wyrównania mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 r.

Nowe przepisy jasno określają, że nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia, jeśli godziny nie odbyły się z przyczyn niezależnych od niego, pod warunkiem że pozostawał gotowy do realizacji zajęć.

Kiedy nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny

Nowelizacja precyzuje sytuacje, w których nauczyciel zachowa wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe:

indywidualne zajęcia nie odbyły się, bo uczeń nie przyszedł ,

, klasa była na wycieczce szkolnej ,

, klasa uczestniczyła w wydarzeniu poza szkołą.

Jednocześnie wprowadzono możliwość, że nauczyciel pozostający w gotowości może realizować inne zadania w czasie godzin, które się nie odbyły, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia.

Godziny ponadwymiarowe a duża nowelizacja Karty Nauczyciela 2025/2026

Duża nowelizacja Karty nauczyciela, która obowiązuje od początku roku szkolnego 2025/2026, precyzuje m.in.:

zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne ,

, przypadki, w których nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia.

Nowe regulacje powstały częściowo w odpowiedzi na sygnały związków zawodowych, że nauczyciele tracili wynagrodzenie, gdy klasy były np. na wycieczce, mimo że byli w pracy i gotowi do prowadzenia lekcji.

Reakcja środowiska nauczycielskiego i możliwe konsekwencje dla szkół

Związek Nauczycielstwa Polskiego podawał, że w niektórych szkołach grona pedagogiczne wstrzymywały wyjścia klasowe, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której nauczyciel traci wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Nowe przepisy mają więc na celu wyeliminowanie sporów i wątpliwości, jednocześnie dając szkołom możliwość elastycznego przydzielania innych zadań nauczycielom pozostającym w gotowości.

Co to oznacza dla nauczycieli i dyrektorów szkół?

Nauczyciele zyskają pewność finansową – wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe będzie im przysługiwać w przewidzianych przypadkach. Dyrektorzy szkół muszą teraz uważniej planować harmonogramy, aby godziny niezrealizowane nie rodziły problemów finansowych i organizacyjnych. Zmiany mogą wpłynąć na wycieczki i zajęcia poza szkołą, jeśli dyrektorzy nie wprowadzą odpowiednich procedur organizacyjnych.