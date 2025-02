Jak podaje Deutsche Welle, za agencją DPA, 296 tys. obywateli Ukrainy podjęło pracę w Niemczech, z których ponad 245 tys. odprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, według najnowszych danych Federalnej Agencji Pracy.

Gdzie pracują Ukraińcy w Niemczech?

Przemysł, handel, sektor opieki zdrowotnej i usług socjalnych, budownictwo, gastronomia i sektor usług komercyjnych, oto branże w których Ukraińcy zatrudnianiu są najczęściej. Dane te obejmują również pracę tymczasową.

Pod koniec października ubiegłego roku w Niemczech przebywało 1 mln 256 tys. obywateli Ukrainy, czyli osiem razy więcej przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji. W lutym 2022 r. liczba Ukraińców pracujących na terenie Niemiec była o 230 tys. niższa niż obecnie.

Jak podaje Federalna Agencja Pracy, obecnie na bez pracy jest 211 tys. ukraińskich uchodźców, a 98 tys. osób bierze udział w kursach integracyjnych, 29 tys. uczęszcza na kursy językowe związanych z pracą, a 21 tys. objętych jest programami integracji na rynku pracy.

Władze zadowolone z integracji

Jednocześnie około 706 tys. osób otrzymuje zasiłki obywatelskie, w wysokości 563 euro miesięcznie, w tym około 200 tys. dzieci.

"Osiągnęliśmy stopę zatrudnienia znacznie przekraczającą 30 procent" – powiedział agencji DPA Enzo Weber z Instytutu Badań nad Zatrudnieniem.

Tymczasem minister pracy Hubertus Heil pozytywny ocenia efekt programu "Turbo Job", który został zainicjowany jesienią 2023 roku. Program ma na celu umożliwienie uchodźcom perspektywę szybszego znalezienia prac i pozostania w Niemczech.

Bariera językowa i brak przedszkoli

Według ekspertów największa przeszkodą w szybkim wejście ukraińskich uchodźców na niemieckie rynek pracy jest bariera językowa. Ukraińcy słabo znają język niemiecki.

Inny istotnym elementem spowalniającym integrację uchodźców jest braku placówek opieki nad dziećmi, ponieważ zdecydowana większość uchodźców to kobiety. Do tego dochodzi jeszcze problemem z uznawaniem kwalifikacji i długotrwałe procedury w tym związane. Wiele osób pracuje na stanowiskach, do których w rzeczywistości mają zbyt wysokie kwalifikacje – twierdzą eksperci.

Źródło: DPA, Deutsche Welle