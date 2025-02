Niemcy mają pecha do migrantów. Wstyd na cały świat

Niemcom coś nie idzie walka z nielegalną migracją, bo gdzie się nie ruszą, to zaliczają jakąś wpadkę. Najpierw okazało się, że mało który z europejskich krajów chce od nich przyjmować migrantów, a teraz, gdy już postawili na swoim i chcieli odesłać 250 przestępców, to trafiły im się...kobiety i dzieci. A poszukiwani rozpłynęli się we mgle.