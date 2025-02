Wybory w Niemczech bardzo ważne dla Polski. Berlin będzie działał bardziej zdecydowanie

W niedzielę w Niemczech odbędą się wybory do Bundestagu. Faworytem sondaży jest CDU/CSU, zaś najbardziej prawdopodobnym kandydatem na kanclerza lider chadecji Friedrich Merz. Czego można się spodziewać po zmianie władzy w Niemczech i co to oznacza dla Polski? Wiele może się zmienić.