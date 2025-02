Młodzi recydywiści

Młodociani przestępcy często atakują dziesiątkami i terroryzują cały obszar. Według badań „Bild” władze zarejestrowały łącznie 10 362 nieletnich recydywistów, z których wielu ma pochodzenie migracyjne.

Według raportu najwięcej młodocianych mających za sobą pierwsze konflikty z prawem mieszka w Hesji. Władze policyjne mają w swoich rejestrach aż 2112 nazwisk. W Nadrenii Północnej-Westfalii, najludniejszym kraju związkowym, mieszka 1703 nieletnich recydywistów. Najmłodsi z nich mają zaledwie 8 lat.

W Szlezwiku-Holsztynie na 2,95 mln mieszkańców żyje 794 młodych recydywistów. W kolejnym landzie, Bawarii jest 700 nieletnich recydywistów poniżej 21 roku życia.

Algierczycy, Syryjczycy, Marokańczycy. Jednym słowem młodzi migranci

Wielu sprawców ma pochodzenie migracyjne. W Hesji spośród 2112 recydywistów około 1040 to obcokrajowcy. W statystykach przodują zwłaszcza Algierczycy (145 nazwisk) i Marokańczycy (125 nazwisk). W Nadrenii Północnej-Westfalii z ogólnej liczby 170 młodocianych przestępców aż 874 ma pochodzenie migranckie. Większość z nich to Syryjczycy i Marokańczycy.

Saksonia prowadzi osobne statystyki dla cudzoziemców podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw. Policja założyła 1421 takich kartotek. Większość z nich dotyczy Syryjczyków, Tunezyjczyków i Libijczyków.

W Szlezwiku-Holsztynie 68 procent recydywistów jest pochodzenia Niemcami. Jednak w samym Hamburgu 85 z 224 recydywistów ma pochodzenie migracyjne.

Dziewczęta są równie brutalni jak chłopcy

Recydywistami są głównie chłopcy. W Hesji jedynie 72 recydywistów to dziewczęta. Mimo to jaskrawe przypadki gangów dziewcząt w dalszym ciągu szokują. Na przykład w Sande (Dolna Saksonia) gang dziewcząt terroryzował szkołę i pobił dziewczynkę, która trafiła do szpitala z powodu krwotoku mózgowego.

