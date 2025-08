Polska broń, która trafia w cel

Reklama

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR), przeznaczony do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów. Został opracowany na bazie wcześniejszego zestawu Grom i produkowany jest przez firmę Mesko. System wyróżnia się dużą skutecznością wykrywania i rażenia celu dzięki nowoczesnej głowicy samonaprowadzającej, zapalnikowi zbliżeniowemu oraz odporności na zakłócenia. Co więcej, zestaw przystosowany jest do działania w warunkach nocnych.

/> />

Rakieta Piorun automatycznie namierza cel emitujący ciepło, a dzięki nowym chłodzonym detektorom może to robić z większej odległości. Zasięg rażenia to od 400 do 6500 metrów, a maksymalna wysokość zwalczania celów wynosi 4 kilometry. Cały zestaw obsługuje jedna osoba.

Polska zbroi Ukrainę, a Belgia już zapłaciła

Choć Ukraina prosi o kredyt, inne państwa europejskie niedawno już sfinalizowały swoje zamówienia. 29 lipca 2025 roku Belgia zatwierdziła zakup 40 wyrzutni i kilkuset rakiet Piorun za równowartość 137 milionów euro. Pierwsze zestawy mają trafić do belgijskiego pułku sił specjalnych jeszcze w tym roku. To część szerszego programu wzmacniania obrony powietrznej Belgii.

Firma Mesko SA, producent rakiet Piorun, notuje ogromne zainteresowanie systemem. W planach jest zatrudnienie ponad 3000 pracowników i uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Już w 2025 roku powstał 3000. egzemplarz rakiety, a zamówienia napływają z całej Europy.

/> />

Kredyt z Unii i pytanie: kto spłaci dług?

Mimo że oficjalnie o pożyczkę prosi Ukraina, to pieniądze najprawdopodobniej pochodzić będą z Unii Europejskiej, w formie kolejnego kredytu, formalnie zabezpieczonego na zamrożonych rosyjskich aktywach. Perspektywy spłaty takiego zobowiązania przez Kijów nie są jednak pewne.

Ukraina już wcześniej otrzymywała uzbrojenie w podobnym modelu finansowym, a wiele kredytów pozostaje nieuregulowanych. Dla Polski jednak to wciąż szansa – nie tylko na eksport broni, ale i na dalsze wzmacnianie własnego przemysłu obronnego.

Piorun od Gromu do światowej marki

Historia Pioruna sięga modernizacji wcześniejszego zestawu Grom, przeprowadzonej w latach 2010–2015. Modernizacja objęła ulepszony mechanizm startowy, system celowania, zwiększoną odporność na zakłócenia oraz nowoczesny zapalnik zbliżeniowy. W 2016 roku polskie MON zamówiło 420 wyrzutni i 1300 rakiet.

Od tego czasu Pioruny stały się jednym z najbardziej poszukiwanych produktów polskiej „zbrojeniówki”. Używane są już m.in. w Estonii, Norwegii, na Łotwie, Słowacji, a także – co istotne – na Ukrainie, gdzie miały udział w zestrzeleniach rosyjskich samolotów, dronów oraz śmigłowców.