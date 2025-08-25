Otwarcie odcinka liczącego 10 km drogi S1, z ponad 15-kilometrowego fragmentu Oświęcim – Dankowice, zapowiedział w w zeszłym tygodniu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządów z woj. śląskiego i małopolskiego ogłosili otwarcie odcinka z Oświęcimia do Brzeszcz.

– W najbliższy poniedziałek 25 sierpnia oddamy do ruchu dla kierowców odcinek od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze. To będzie odcinek pierwszy, który będzie do dyspozycji kierowców w pełni przejezdny, mamy wszystkie pozwolenia. Ze względów komunikacyjnych nie możemy jeszcze oddać w tym momencie całego gotowego odcinka – wyjaśnił Dariusz Klimczak.

Drugi odcinek to udostępniona trasa od węzła Oświęcim na drodze ekspresowej S1 do ronda w Pławach o długości 4,2 km.

S1 i DK44 są ze sobą ściśle powiązane. Zjazd z S1 będzie na razie możliwy jedynie na węźle Oświęcim w kierunku miasta. Dalszy przebieg S1 jest jeszcze w budowie. GDDKiA przewiduje, że odcinek Bieruń – Oświęcim będzie przejezdny pod koniec tego roku. Dlatego też na razie fragment obwodnicy między węzłem Oświęcim a rondem w Pławach będzie udostępniony kierowcom jedynie częściowo, na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu.

Nowy odcinek tylko dla pojazdów do 3,5 tony

Do czasu zakończenia prac budowlanych na sąsiednich odcinkach S1 (Oświęcim - Bieruń i Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów) nowy odcinek nie będzie dostępny dla transportu ciężkiego. Tymczasowo z nowej trasy będę mogły korzystać tylko pojazdy lekkie o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

S1 Oświęcim – Dankowice. Co zbudowano?

Otwarty do ruchy fragment S1 to tylko część odcinka realizacyjnego od Oświęcimia do Dankowic, który łącznie ma 15,2 km długości. W ramach odcinka S1 Oświęcim – Dankowice wybudowano trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze. Na trasie powstało kilkanaście obiektów inżynierskich, w tym mosty (w tym 224 m przeprawa nad korytem Wisły), wiadukty drogowe i kolejowe, estakadę, przejścia dla zwierząt oraz pieszych. Największy z obiektów inżynierskich to estakada na długość 480 m, która przeprowadza trasę S1 nad dwutorową linią kolejową, przejściem dla zwierząt, stawem i drogą powiatową. Droga ma po dwa pasy ruchu (z możliwością rozbudowy do trzech ) w obu kierunkach o szerokości 3,75 m i dwa pasy awaryjne mierzące po 2,5 m.

Dwa kolejne odcinki jeszcze w tym toku

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli resortu oraz GDDKiA w drugiej połowie października 2025 r. powinna zostać otwarta obwodnica Węgierskiej Górki w ramach S1. Do końca 2025 r. powinien zostać otwarty odcinek z Brzeszcz do Bielska-Białej.

Do granicy S1 dojedziemy za ponad rok

Minister Klimczak zapowiedział, że droga S1 w całości – od autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy Polski ze Słowacją w Zwardoniu – będzie gotowa na przełomie 2026 i 2027 r.

Szacowany koszt budowy S1 od węzła Kosztowy w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej to 2,013 mld zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej - 836 mln zł.