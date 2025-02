Migracja najważniejszym tematem dla Niemców

Na kolejnych miejscach znalazły się tematy "rozwój gospodarczy i inflacja" (26 proc.), "bezpieczeństwo socjalne" (16 proc.) oraz "przestępczość i bezpieczeństwo wewnętrzne" (11 proc.). Dla 4 proc. ankietowanych najbardziej istotne są problemy dotyczące "edukacji" i "wojny w Ukrainie" - powiadomił w sobotę portal dziennika "Welt".

Płeć i grupy wiekowe

Kwestiami migracyjnymi są zaniepokojeni w szczególności mężczyźni: 34 proc. z nich przyznało, że proponowany przez partie sposób uregulowania tego zagadnienia ma decydujący wpływ na ich głos. Wśród kobiet odsetek ten wyniósł 29 proc.

Istnieją różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi. Na przykład, tylko 22 proc. osób poniżej 30. roku życia stwierdziło, że kwestia migracji jest dla nich decydująca, podczas gdy 30 proc. podkreśliło, że są zaniepokojeni przede wszystkim sytuacją gospodarczą - przekazał "Welt".

"Migracja od lat jest jedną z trzech najważniejszych kwestii dla wyborców" - przyznał w rozmowie z "Welt am Sonntag" Hans Vorlaender, dyrektor Mercator Forum Migration und Demokratie (Forum Migracji i Demokracji Mercator). "Widać to w ostatnich wyborach w krajach związkowych, wyborach europejskich, a teraz także w wyborach do Bundestagu" - zauważył. Jego zdaniem Niemcy różnią się pod tym względem znacząco od innych krajów UE, gdzie o wiele ważniejsze są inne kwestie, np. sytuacja gospodarcza czy rosyjska inwazja na Ukrainę.

Kto wygra wybory?

Badanie przeprowadzone przez instytut YouGov dla "Welt am Sonntag" pokazuje, że to przede wszystkim chadecja i prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) są postrzegane jako ugrupowania zdolne do znalezienia rozwiązań w polityce migracyjnej. 29 proc. respondentów uznało, że AfD najlepiej rozwiąże problemy dotyczące napływu migrantów. 25 proc. wyraziło taki pogląd w odniesieniu do chadecji - CDU/CSU.

Tylko 10 proc. respondentów uważa, że socjaldemokratyczna SPD ma największe szanse na osiągnięcie poprawy w kwestiach migracyjnych. 6 proc. stwierdziło to samo w przypadku Zielonych i tylko 1 proc. w przypadku liberalnej FDP.

Po ataku z użyciem noża dokonanym w styczniu przez Afgańczyka w bawarskim Aschaffenburgu, kandydat CDU/CSU na kanclerza, Friedrich Merz, wezwał do wprowadzenia "faktycznego zakazu wjazdu" dla osób nie upoważnionych do przekraczania granicy. AfD, FDP i lewicowy Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) również wzywają do zawracania migrantów na granicach.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)