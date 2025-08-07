Dodatki do emerytury po 65 roku życia. Jakie dodatki do emerytury należą się osobom 65+? Oto lista i kwoty 2025

Osoby po 65. roku życia mogą ubiegać się o kilka dodatków do emerytury. Najważniejsze z nich to dodatek pielęgnacyjny, a także dodatki dla kombatantów, osób represjonowanych i nauczycieli tajnego nauczania.

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe, które w 2025 roku, po marcowej waloryzacji, wynosi 348,22 zł miesięcznie. Przysługuje on dwóm grupom osób:

Osobom, które ukończyły 75 lat: W ich przypadku świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku. Dodatek ten jest wypłacany niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty.

Osobom, które przed ukończeniem 75 roku życia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji: W tej sytuacji, aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia i wskazujące na całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.

Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dodatek nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu. Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez gminę. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez ZUS razem z podstawową emeryturą lub rentą, w standardowym terminie wypłaty świadczenia.

Trzynasta i czternasta emerytura

Seniorzy, w tym osoby po 75. roku życia, mają również prawo do corocznych wypłat jednorazowych dodatków:

Trzynasta emerytura 2025 : Wynosi 1878,91 zł brutto i była wypłacana w kwietniu. Przysługuje wszystkim uprawnionym do podstawowej emerytury lub renty.

: Wynosi i była wypłacana w kwietniu. Przysługuje wszystkim uprawnionym do podstawowej emerytury lub renty. Czternasta emerytura 2025: Będzie wypłacana jesienią - we wrześniu. Prawo do pełnej wysokości "czternastki" mają osoby, których suma podstawowych świadczeń (emerytury/renty) nie przekracza 2900 zł brutto. Dla świadczeń powyżej tej kwoty stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że wysokość czternastki jest proporcjonalnie zmniejszana.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat, są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i spełniają kryterium dochodowe wynoszące 2552,39 zł brutto. Maksymalna wysokość tego świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie. Podobnie jak w przypadku czternastej emerytury, po przekroczeniu progu dochodowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówka", co skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia.

Dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny: Przysługuje osobom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji. Dodatek kombatancki wynosi 348,22 zł miesięcznie. Dodatek kompensacyjny wynosi 52,24 zł miesięcznie i jest przyznawany automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego.

Dodatek za tajne nauczanie: Przysługuje nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w okresie okupacji lub nauczali przed 1 września 1939 roku w polskich szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej, lub byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wynosi on 348,22 zł miesięcznie.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny: Przysługuje kombatantom i innym uprawnionym osobom jako rekompensata kosztów energii. Wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest przyznawany automatycznie od 1 marca 2025 roku. Otrzymują go m.in. kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze przymusowo zatrudniani oraz wdowy/wdowcy po tych osobach. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.

Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia

Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia: Osoby, które ukończyły 65 lat, mają prawo do bezpłatnych leków ujętych na specjalnej liście "S". Aby z nich skorzystać, konieczne jest uzyskanie od lekarza recepty z odpowiednim oznaczeniem "S".