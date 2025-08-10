Wspólny plan Ukrainy i Europy ws. pokoju

Państwa europejskie odrzucają propozycję Putina, który chciałby zaoferować Ukrainie zwieszenie broni w zamian za oddanie mu obwodu donieckiego. Rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Ukrainy i innych krajów wypracowały w mijającym tygodniu odpowiedź na plan pokojowy, przedstawiony po spotkaniu Putina z wysłannikiem Białego Domu Steve'em Witkoffem - wyjaśnia nowojorski dziennik.

Trump zareagował na ofertę Putina rezygnując z własnego planu nałożenia na Rosję dodatkowych sankcji i zgodził się na spotkanie z rosyjskim dyktatorem, które ma się odbyć 15 sierpnia na Alasce. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie został zaproszony na ten szczyt - przypomina "WSJ".

Europejczycy postanowili więc „narysować wraz z Ukrainą wspólną czerwoną linię, która (...) musi zostać uwzględniona podczas wszelkich ewentualnych negocjacji z Rosją” - relacjonuje gazeta.

Propozycja ta zawiera wymóg doprowadzenia do zawieszenia broni, zanim podjęte zostaną jakiekolwiek inne kroki. Głosi też, że do przekazania terytoriów może dojść tylko wtedy, gdy będzie to wymiana dwustronna, czyli jeśli Ukraina miałaby wycofać się z pewnych rejonów, to Rosja musiałaby odstąpić inne terytoria.

Nic o Ukrainie bez Ukrainy

Autorzy planu uznali też, że decyzje dotyczące Ukrainy muszą być podejmowane z udziałem Ukrainy, a jakiekolwiek ustępstwa terytorialne z jej strony musiałyby być zrównoważone bezwarunkowymi gwarancjami bezpieczeństwa dla Kijowa, z akcesją do NATO włącznie.

- Nie można rozpoczynać procesu (negocjacji), odstępując terytoria podczas toczących się walk - powiedział jeden z europejskich negocjatorów.

Projekt europejski został przedstawiony wiceprezydentowi USA J.D. Vance'owi, sekretarzowi stanu Marco Rubio i specjalnym wysłannikom Trumpa - Keithowi Kellogowi i Steve'owi Witkoffowi.

"WSJ" podkreśla, że propozycja, będąca wynikiem spotkania rosyjskiego przywódcy i Witkoffa, którą następnie Trump przedstawił europejskim przywódcom w sposób mylący, wywołała w Europie tygodniowe „gorączkowe zabiegi dyplomatyczne” i próby wyjaśnienia tego, co naprawdę zaproponował Putin. W piątek europejscy urzędnicy zażądali trzeciej rozmowy telefonicznej z Witkoffem, który ostatecznie wyjaśnił, że Kreml domaga się jednostronnego wycofania się Ukrainy z obwodu donieckiego.

- Propozycja jest znacznie gorsza niż to, co przekazał Trump w rozmowie telefonicznej (z przywódcami) - powiedział dziennikowi europejski urzędnik.

„I gdy wreszcie stało się jasne, jak wygląda prawdziwy plan Putina, został on natychmiast odrzucony zarówno przez Zełenskiego, jak i europejskich urzędników zaangażowanych w te rozmowy” - stwierdza na zakończenie „WSJ”.