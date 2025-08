Ukraińska obrona: trudna sytuacja na prawym skrzydle Pokrowska

Ukraińskie siły potwierdzają coraz trudniejszą sytuację w rejonie Rodynske, położonym na prawym skrzydle Pokrowska. Rosjanie przerzucili tam większość swoich sił, koncentrując działania ofensywne wokół miasta. DeepState donosi, że rosyjskie oddziały zaczynają się umacniać w przemysłowej części Rodynske, co może zapowiadać ich dalsze natarcie w głąb miejscowości. Tym samym Ukraińcy przyznają, że Rosjanie osiągnęli pewne sukcesy na wschodnich przedmieściach tej miejscowości i podeszli pod główny punkt oporu Ukraińców jakim jest kopalnia na wschodzie Rodynske. Jak twierdzi Deep State ukraińskie oddziały nie pozwalają Rosjanom na swobodne umacnianie się.

Reklama

/> />

Reklama

Celem Rosjan jest pełne opanowanie Rodynske i wykorzystanie go jako bazy wypadowej do ataków na Gryszyne i Shevchenko. To kluczowe punkty logistyczne Sił Zbrojnych Ukrainy pozwalające na zaopatrywanie Pokrowska. Według ukraińskich źródeł, taka taktyka doprowadziła wcześniej do załamania się obrony ukraińskich oddziałów po rosyjskiej stronie kurskiej granicy, gdzie Rosjanie skutecznie wykorzystywali drony do niszczenia ukraińskiej logistyki.

Rosyjska ofensywa: presja z trzech kierunków

Rosjanie próbują obejść Pokrowsk z południa, wschodu i północy, jednocześnie intensyfikując działania w Rodynske. Ich taktyka opiera się na atakach dywersyjnych grup rozpoznawczo-szturmowych, użyciu dronów i precyzyjnych ostrzałach artyleryjskich.

Na południowych obrzeżach Udacznego trwa walka o kontrolę nad drogą zaopatrzeniową z Pawłogradu (na mapie zaznaczona kolorem żółtym), a w rejonie Pierwomajskiego przeciwnik próbuje przedrzeć się do dzielnic mieszkalnych Pokrovska. Walki toczą się również na podejściach do miejscowości Czunyszyno, gdzie rosyjskie wojska atakują z kierunku głównej trasy, próbując przełamać linię obrony.

/> />

W rejonie Rodynske Rosjanie prowadzą działania w strefie przemysłowej oraz wzdłuż pasów leśnych, gdzie umacniają swoje pozycje i przygotowują się do dalszych działań ofensywnych. Ich celem jest całkowite odcięcie miasta od zaplecza logistycznego. Zajęli tereny na północ nad Rodynske i rozpoczęli toczenie walk o kopalnie położoną na wschodzie tej miejscowości.

/> />

Rosjanie twierdzą, że zmienili taktykę, zwiększyli liczbę szturmowych grup i systematycznie „odgryzają” terytorium, osłabiając zdolności obronne Ukrainy. W narracji pojawia się też motyw sukcesu okupionego „krwią i potem” oraz celowego przeciążania ukraińskiego systemu ogniowego.

Logistyka pod ogniem

Zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie źródła zgodnie wskazują toczy się wyścig o kontrolę nad kluczowymi szlakami zaopatrzeniowymi. Jeśli Rosjanom uda się zająć Rodynske, będą mogli razić Gryszyne i inne punkty logistyczne w promieniu 15–25 km, korzystając z zaawansowanych systemów dronów i artylerii. Obie strony konfliktu jasno wskazują na jedno: logistyka to klucz. Zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie koncentrują się na kontroli dróg, które umożliwiają dostarczanie zaopatrzenia, rotację jednostek i planowanie dalszych działań. Walki w mieście schodzą na drugi plan, więc sytuacja jest zupełnie inna niż było to np. w przypadku walk o Bachmut.

Strona ukraińska podejmuje wszelkie możliwe działania, by nie dopuścić do umocnienia się rosyjskich oddziałów w pobliżu dróg zaopatrzenia. Walki w Rodynske stają się kluczowym punktem całej letniej kampanii w Donbasie, jeśli Rosjanie się tam okopią, Pokrowsk znajdzie się pod bezpośrednim zagrożeniem z kilku kierunków. Scenariusz przypomina wydarzenia z Avdijiwki najpierw presja na logistykę, potem systematyczne osłabianie obrony.