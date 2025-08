„Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej informuje, że – zgodnie z posiadanymi przez SWR informacjami – służby specjalne Wielkiej Brytanii planują zaangażowanie sojuszników z NATO w zakrojoną na szeroką skalę obławę na tzw. 'flotę cieni'.

Impulsem do tej kampanii ma być głośny incydent z udziałem jednego lub kilku tankowców. Plan zakłada zorganizowanie dużej dywersji, której skutki umożliwią ogłoszenie transportu rosyjskiej ropy jako zagrożenia dla całej międzynarodowej żeglugi. To ma dać Zachodowi wolną rękę w doborze metod przeciwdziałania – aż po zatrzymywanie 'podejrzanych' jednostek na wodach międzynarodowych i konwojowanie ich do portów państw NATO.

Brytyjczycy analizują dwa potencjalne casus belli. Pierwszy to sfingowanie wypadku 'niewygodnego' tankowca w jednym z wąskich punktów morskich szlaków komunikacyjnych (np. w cieśninie). Rozlew ropy i zablokowanie szlaku wodnego, jak zakładają w Londynie, dostarczą państwom NATO 'wystarczających' powodów, by ustanowić precedens 'nadzwyczajnej kontroli' statków pod pretekstem zgodności z normami bezpieczeństwa i ekologii.

Drugi scenariusz przewiduje podpalenie tankowca podczas załadunku w porcie państwa przyjaznego Rosji. Zakłada się, że pożar wyrządzi znaczne szkody w infrastrukturze portowej i rozprzestrzeni się na inne jednostki, co wymusi międzynarodowe dochodzenie.

Realizacja obu aktów sabotażu ma zostać powierzona ukraińskim siłom. Ich przewidywana niechlujność i brak umiejętności 'zacierania śladów' są przez Brytyjczyków traktowane jako gwarancja własnej bezkarności. Międzynarodowe śledztwo przypisze odpowiedzialność za katastrofę albo Rosji, albo – w najgorszym razie – Ukrainie, na wzór zniszczenia gazociągów Nord Stream.

Brytyjczycy zamierzają dobrać moment ataku tak, by wykorzystać jego medialny efekt do wywarcia presji na administrację D. Trumpa. Celem jest zmuszenie Waszyngtonu – wbrew jego narodowym interesom – do wprowadzenia maksymalnie ostrych wtórnych sankcji wobec nabywców rosyjskich surowców energetycznych, których przedstawi się jako 'pośrednich winowajców tragedii’.

Najwyraźniej nostalgia za utraconą dominacją na morzach i pirackim bezprawiem sankcjonowanym przez koronę zupełnie odebrała brytyjskiemu wywiadowi resztki zdrowego rozsądku.”

Źródło: http://svr.gov.ru/