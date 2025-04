Gigantyczna awaria prądu w Hiszpanii i Portugalii. "Straciliśmy 15 GW mocy w systemie w ciągu 5 sekund"

Wczoraj w Hiszpanii i Portugalii doszło do gigantycznej awarii prądu. "Dziś o 12.33 straciliśmy nagle, w ciągu pięciu sekund 15 GW, czyli ok. 60 proc. mocy w systemie; nie wiemy jeszcze, co do tego doprowadziło" - tłumaczył w poniedziałek wieczorem na konferencji prasowej premier Hiszpanii.