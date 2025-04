Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych (SIPRI) w 2024 r. USA wydały najwięcej na świecie na zbrojenia, finansując swoje wojsko kwotą 997 miliardów dolarów, co stanowiło 37 procent światowych wydatków wojskowych. Drugie w zestawieniu Chiny wydały trzykrotnie mniejszą kwotę. Państwo Środka przeznaczyło na cele wojskowe 314 miliardów dolarów, co stanowi 12 procent światowego budżetu wojskowego.

Chiny zwiększyły wydatki o 7 procent między 2023 a 2024 rokiem. Był to największy wzrost procentowy rok do roku w Chinach od 2015 roku.

Na trzecim miejscu znalazła się Rosja, która od ponad trzech lat prowadzi wojnę w Ukrainie. W 2024 roku na armię Rosja wydała 149 mld dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 38 proc. i stanowi 5,7 globalnych wydatków na wojsko.

Czwarte w zestawieniu Niemcy wydały na obronność 88,6 mld dolarów (3,3 proc. globalnych wydatków), o 28 proc. więcej niż rok wcześniej.

Indie, piąty największy na świecie kraj wydający pieniądze na wojsko, zwiększyły swoje wydatki o 1,6 procenta między 2023 a 2024 rokiem do 86,1 miliarda dolarów, co stanowi 3,2 procent światowych wydatków. Ten południowoazjatycki kraj jest obecnie jednym z największych importerów broni na świecie i obecnie dąży do uzyskania większej niezależności poprzez finansowanie krajowych zamówień publicznych.

Na 10. i 11. miejscu znalazły się Japonia i Korea Południowa z odpowiednio 55,3 mld USD i 47,6 mld USD inwestycji wojskowych, za Francją na 9. miejscu z 64,7 mld USD. i dzielnie broniąca się przed agresją Putina Ukrainą, która podobnie jak Francja na zbrojenia wydała w 2024 r. 64,7 mld USD.

Polska z wydatkami na poziomie 38 mld dolarów, uplasowała się na 13. pozycji, awansując o 3 pozycje w porównaniu do zestawienia z poprzedniego roku. Polskie wydatki na zbrojenia wzrosły od 2023 r. o 31 proc.. i stanowiły 1,4 proc. ogólnych wydatków na zbrojenia na świecie.