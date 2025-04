Dron czy technika zawiodła?

Nieoficjalne źródła sugerują trzy możliwe scenariusze katastrofy: zderzenie z dronem typu "Gerań", awaria techniczna lub "przyjacielski ogień" ze strony własnej obrony przeciwlotniczej. To byłby już kolejny przypadek, gdy stosunkowo tani dron skutecznie eliminuje kosztowny sprzęt lotniczy — koszt Su-27 szacuje się na 30–35 milionów dolarów, podczas gdy wartość jednego "Gerań-2" to zaledwie 300–400 tysięcy dolarów. Wiemy już że drony tego typu atakowały wczoraj rano ukraińskie lotnisko w Czernichowie.

Warto przypomnieć, że już w 2022 roku doszło do podobnego zdarzenia, gdy eksplozja "Gerań" doprowadziła do zniszczenia strzelającego do niego ukraińskiego myśliwca MiG-29. Pokazuje, to że nawet stosunkowo proste i tanie systemy mogą poważnie zagrozić zaawansowanej technologii wojskowej.

Aktualizacja! Su-27 zestrzelony przez F-16?

Z najnowszych informacji wynika, że ukraiński Su-27 został zestrzelony nie przez wroga, lecz przez własny myśliwiec F-16. Informację tę potwierdzają źródła powiązane z kanałami monitorującymi sytuację na froncie, a konkretnie rosyjski pilot prowadzący własny kanał Telegram. Jak informuje to żródło, zestrzelony samolot należał do 831. brygady taktycznego lotnictwa, jednej z najbardziej doświadczonych jednostek w ukraińskich siłach powietrznych.

Niezręczna sytuacja dla obrony powietrznej

Choć oficjalne komunikaty starają się łagodzić wymowę incydentu, utrata tak cennego myśliwca w walce z dronem to poważny cios w prestiż ukraińskiej obrony powietrznej. W sieci pojawiają się też sugestie, że ukraińska obrona przeciwlotnicza mogła przez pomyłkę zestrzelić własny samolot podczas chaotycznej próby przechwycenia dronów.

Dodajmy że na dziś Ukraina dysponuje ograniczoną liczbą myśliwców Su-27, jednak dokładna liczba operacyjnych maszyn nie jest publicznie znana. Według danych z 2023 roku, Ukraina posiadała około 30 takich samolotów, z których część została utracona w wyniku działań wojennych. Do marca 2025 roku potwierdzono stratę 16 Su-27. Obecnie ukraińskie Su-27 są wykorzystywane w różnych rolach, w tym do przechwytywania celów powietrznych, takich jak drony i śmigłowce, oraz do ataków na cele naziemne z wykorzystaniem amerykańskich bomb szybujących GBU-39 SDB. W styczniu 2025 roku opublikowano nagranie przedstawiające dwa Su-27 uzbrojone w takie bomby.