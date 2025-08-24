Świadczenie kompensacyjne przeznaczone jest dla nauczycieli, jednak nie wszystkich. ZUS wypłaca je tylko wtedy, gdy pedagog spełni warunek odpowiedniego stażu pracy oraz osiągnięcia wymaganego wieku.

Czym jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to forma wsparcia finansowego, przyznawana nauczycielom, którzy zakończyli aktywność zawodową przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ma ono charakter pomostowy: zapewnia środki do życia do czasu nabycia prawa do emerytury. Aby je otrzymać, konieczne jest spełnienie określonych warunków, takich jak odpowiedni staż pracy w oświacie czy ukończenie wymaganego wieku. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie i zależy od wysokości odprowadzanych składek oraz przebiegu kariery zawodowej pedagoga.

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne przysługuje wyłącznie określonej grupie zawodowej: nauczycielom i pedagogom spełniającym wymagane kryteria. Mogą je otrzymać osoby, które:

ukończyły co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat (w przypadku mężczyzn),

posiadają staż pracy ogółem nie mniejszy niż 30 lat,

mają staż pracy w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela lub pedagoga nie mniejszy niż 20 lat (przynajmniej w wymiarze pół etatu),

zakończyły pracę w zawodzie przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Nauczycielom jakich placówek przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, wychowawcom oraz innym pedagogom, którzy pracowali w określonych placówkach oświatowych. Do instytucji tych zaliczają się:

publiczne i niepubliczne przedszkola,

publiczne i niepubliczne szkoły (z wyjątkiem niepublicznych szkół bez uprawnień szkoły publicznej),

publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających szczególnej organizacji nauki i metod wychowawczych,

ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną,

placówki zapewniające uczniom opiekę i wychowanie podczas nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Wysokość świadczenia kompensacyjnego obliczana jest indywidualnie i zależy od zgromadzonych środków na koncie w ZUS. Pod uwagę bierze się sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, które następnie dzielone są przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osoby w wieku 60 lat. Do obliczeń ZUS przyjmuje dane zgromadzone do końca miesiąca poprzedzającego wypłatę świadczenia. W przypadku członkostwa w OFE składki emerytalne są dodatkowo korygowane specjalnym wskaźnikiem (19,52/12,22). Ważne jest także to, że wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie może być niższa niż minimalna emerytura. Co istotne, pobieranie świadczenia nie pomniejsza późniejszej podstawy do wyliczenia emerytury.

Czy można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie kompensacyjne?

Prawo do świadczenia kompensacyjnego traci się w przypadku powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. ZUS kontroluje przestrzeganie tego warunku, a złamanie przepisów skutkuje wstrzymaniem wypłat. Dopuszczalne jest jednak podjęcie zatrudnienia w innej branży, o ile osiągane zarobki nie przekroczą wyznaczonych progów. W takim przypadku wysokość świadczenia zostanie pomniejszona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy emeryturach i rentach.