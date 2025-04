"Myślę, że idzie bardzo dobrze. To była operacja, taka jak operacja pacjenta, i to jest wielka sprawa. (...) Mamy sześć lub siedem bilionów dolarów napływających do naszego kraju i nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Rynki przeżyją boom, akcje przeżyją boom, kraj przeżyje boom" - powiedział Trump, pytany w drodze do śmigłowca Marine One o ocenę reakcji na wprowadzone cła.

Trump: „Świat szuka sposobu na układ – wykorzystywali nas przez lata”

"Reszta świata zastanawia się, czy jest jakiś sposób, aby mogli zawrzeć układ. Wykorzystywali nas wiele, wiele lat, wiele lat" - dodał.

Trump pełen optymizmu, Wall Street w panice

Optymizmu Trumpa nie podzielili w czwartek inwestorzy na Wall Street. Na niecałą godzinę przed zamknięciem sesji na nowojorskiej giełdzie, wskaźnik S&P500 notował ponad czteroprocentowy spadek i może osiągnąć najwyższy jednodniowy spadek od marca 2020 r. i pandemii Covid-19. Podobnie wysokie spadki notują indeksy Dow Jones Industrial Average (ponad -3 proc.) i Nasdaq Composite (ponad -5 proc.). Szczególnie dotkliwe przeceny dotknęły cen akcji koncernów odzieżowych i producentów elektroniki (w tym m.in. Apple'a), polegających na zagranicznej produkcji i komponentach.

Wypowiedź Trumpa była jego pierwszą od ogłoszenia ceł na importowane dobra z całego świata. W czwartek jego harmonogram nie przewiduje publicznych wystąpień poza udziałem w turnieju golfowym w jego klubie na Florydzie, dokąd udaje się prezydent.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)