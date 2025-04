Duże spadki głównych indeksów

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadły o 3,98 proc., czyli o 1.679,39 pkt., do 40.545,93 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 4,84 proc. i wyniósł 5.396,52 pkt. To największy spadek indeksu od czerwca 2020 r.

Czwartkowe spadki spowodowały, że S&P 500 osiągnął najniższy poziom od czasu wygranej Trumpa w wyborach w listopadzie, a także zmniejszyły kapitalizację indeksu o prawie 2 biliony dolarów. Obecnie benchmark znajduje się około 12 proc. od rekordowego zamknięcia osiągniętego w lutym, co oznacza, że ponownie wszedł w fazę korekty.

Nasdaq Composite zniżkował o 5,97 proc. do 16.550,61 pkt. Indeks zanotował największą stratę od marca 2020 r.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 traci 6,59 proc. i wynosi 1.910,55 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 40 proc. do 30 pkt.

Inwestorzy są przerażeni nowymi cłami Trumpa

Inwestorzy oceniają nowy pakiet ceł USA. W środę prezydent USA Donald Trump podał, że USA wprowadzają 34-proc. cła na Chiny, 20-proc. na UE, 24-proc. na Japonię. 10-proc. stawką celną zostaną objęte m.in. takie kraje jak Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Turcja, Brazylia, Singapur, Argentyna, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Katar.

Trump podał także, że USA zastosują 25-proc. cła wobec Korei Płd., 32-proc. wobec Tajwanu, 46-proc. wobec Wietnamu, 31-proc. wobec Szwajcarii, 26-proc. wobec Indii, 24-proc. wobec Malezji, 17-proc. wobec Izraela.

Trump powiedział, że powszechna, minimalna stawka ceł wobec wszystkich krajów będzie wynosić 10 proc., a cło na import samochodów będzie wynosić 25 proc.

Prezydent USA zapytany o spadek na giełdzie w czwartek wskazywał, że będzie to tymczasowa reakcja na cła.

„Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze. To była operacja, gdy pacjent jest operowany i to jest duża sprawa. Powiedziałem, że tak właśnie będzie. (…) Rynki będą się rosnąć. Akcje będą się rosnąć. Kraj będzie się rozwijać. A reszta świata chce zobaczyć, czy jest jakiś sposób, aby zawrzeć z nami umowę” – powiedział Trump.

Bloomberg Economics obliczył, że efektywna stawka ceł, jaką USA pobierają obecnie od importowanych towarów o wartości ponad 3 bln USD, może wzrosnąć do ok. 23 proc., co będzie najwyższym poziomem od ponad wieku.

"To był najgorszy scenariusz"

„To był najgorszy scenariusz ws. taryf i nie był on uwzględniony w wycenach rynkowych, dlatego widzimy tak mocną awersję do ryzyka. Najważniejszym pytaniem jest, czy S&P 500 utrzyma się na poziomie 5.500 pkt. Jeśli nie, możemy zobaczyć kolejny spadek o 5-10 proc., co prawdopodobnie może wskazywać na dno na poziomie 5.200-5.400 pkt.” — powiedziała Mary Ann Bartels, główna strateg inwestycyjna w Sanctuary Wealth.

„Fed ma znaczne możliwości, aby pomóc rynkowi. Rynek wycenia teraz kolejne obniżki stóp procentowych, wcześniej niż wcześniej przewidywano” — powiedział George Bory, główny strateg inwestycyjny zespołu ds. dochodu stałego w Allspring Global Investments.

Analitycy z JPMorgan podali, że cła są znacznie wyższe, niż zakładano w najgorszym, realistycznym scenariuszu, a Deutsche Bank ocenił, że cła mogą obniżyć wzrost gospodarczy USA o 1,0–1,5 proc. w tym roku.

Wysoki poziom chaosu

„To, co zostało dostarczone, było tak chaotyczne, jak wszystko, co ta administracja zrobiła do tej pory, a poziom komplikacji dotyczący ostatecznego poziomu nowych taryf jest gorszy, niż się obawiano i nie został jeszcze uwzględniony w wycenach rynkowych” — powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth Management.

Apple stracił 10 proc., uderzone taryfami na Chiny, bazę dla większości produkcji Apple. Amazon stracił 9 proc., Microsoft 2,5 proc., a Nvidia straciła 7 proc. Tesla spadła o 5 proc.

Gap spadł o 20,5 proc., Nike stracił 13 proc., a Lululemon Athletica spadła o 9,5 proc., ponieważ są zależne od towarów produkowanych w Wietnamie.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 7 proc. do 66,69 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent spadają o 6,69 proc. do 69,93 USD/b. (PAP Biznes)