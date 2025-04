Ostatni tydzień to nie jest dobry czas inwestorów giełdowych. Na cła wprowadzone przez prezydenta Donalda Trumpa inwestorzy zareagowali gwałtowną wyprzedażą akcji na światowych giełdach. A to jeszcze nie koniec, bo wojna celna zaczyna się zaostrzać. Na cła Trumpa, Pekin odpowiedział 34-procentowym cłem na import z USA, na co Biały Dom zareagował groźbą, że wprowadzi kolejne cła w wysokości 50 proc., jeżeli Chiny nie wycofają swoich taryf.

Miliardowe straty na giełdzie

Dow Jones Industrial Average spadł o 1400 punktów, notując jeden z najgłębszych spadków od lat. W ciągu ostatnich trzech sesji indeks S&P 500 stracił ponad 10 proc., co jest najgorszym okresem od wybuchu pandemii COVID w 2020 r. Straty firm technologicznych z tak zwanej Magnificent 7 liczone są w miliardach dolarów. Trzydniowa strata kapitalizacji rynkowej Apple’a to prawie 640 miliardów dolarów.

Gdy rynek staje się niestabilny, wielu inwestorów zastanawia się co robić? Warren Buffet, prezes Berkshire Hathaway, ma kilka rad na wypadek spadków na rynku. Przede wszystkim zachowaj spokój i unikaj paniki.

Trzymaj się długoterminowej strategii

Portal Quartz przypomina o liście Warrena Buffeta do akcjonariuszy z 2017 r., w którym legendarny inwestor podkreślił, jak ważne jest trzymanie się długoterminowej strategii, bez względu na to, jak zmienny staje się rynek.

Buffet posłużył się XIX-wiecznym poematem Rudyarda Kiplinga, mówiąc, że w sytuacji kiedy dochodzi do poważnych spadków... to jest czas, aby zwrócić uwagę na te słowa.

„Jeśli potrafisz zachować spokój, gdy wszyscy wokół ciebie tracą głowę... Jeśli potrafisz czekać i nie męczyć się czekaniem... Jeśli potrafisz myśleć – i nie czynić myśli swoim celem... Jeśli potrafisz zaufać sobie, gdy wszyscy ludzie w ciebie wątpią... Twoja jest Ziemia i wszystko, co się na niej znajduje.”

Jak zauważa Buffett, wzloty i upadki to nieodłączny element rynków kapitałowych, a inwestowanie wiąże się z pewnym ryzykiem, że oczekiwany cel nie zawsze zostanie osiągnięty.

Legendarny inwestor powiedział też, że rynki w jednej chwili mogą zmienić się z zielonych na czerwone, nie zatrzymując się na żółtym. W jego ocenie ci, którzy pozostają bezpieczni finansowo i cierpliwi podczas recesji, ostatecznie wychodzą z niej silniejsi.

W obecnej sytuacji, gdy cła Trumpa nadal wstrząsają rynkami, tworzą niepewność i wywołują zmienność na rynku, rada Buffetta jest bardziej aktualna niż kiedykolwiek.

Źródło: Quartz