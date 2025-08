"Legia cudzoziemska" rośnie. Liczy już kilkanaście tysięcy ochotników

Milewski, w rozmowie z ukraińskim serwisem Hromadskie, powiedział, że na początku wojny do ukraińskiej armii dołączało miesięcznie około 100–150 cudzoziemców. Teraz jest ich kilka razy więcej – średnio około 600 miesięcznie.

– Możemy powiedzieć, że udział obcokrajowców w ukraińskich siłach zbrojnych wyraźnie wzrósł. Wpływ na to miało również uruchomienie Centrum Rekrutacji Cudzoziemców, które zaczęło w pełni funkcjonować. Państwo przejęło organizację transportu do Ukrainy dla zagranicznych ochotników – tłumaczy Milewski.

Zdradził, że tylko do jednostek sił lądowych dołączyło już ponad 8 tys. ochotników. W całej armii może być nawet ponad dwa razy więcej.

Kolumbijczycy ściągają nad Dniepr. Pieniądze mają znacznie

Siły Zbrojne Ukrainy nie ujawniają szczegółowych danych dotyczących liczby ochotników z poszczególnych krajów ze względów bezpieczeństwa. Milewski potwierdził jednak informacje, że szczególnie licznie dołączają w szeregi ukraińskiej armii obywatele Kolumbii. Tworzone są z nich nawet całe osobne narodowe oddziały.

Cudzoziemscy ochotnicy mają różne motywacje, by walczyć na froncie. Jednak wielu z nich zwraca uwagę na czynnik finansowy.

– (Ochotnicy-red.) wielokrotnie przyznawali, że wynagrodzenie w ukraińskiej armii jest obecnie zdecydowanie wyższe niż w siłach zbrojnych ich krajów. To są osoby z doświadczeniem wojskowym: chcą dalej robić to, czym zajmowali się w ojczyźnie, i rozwijać te umiejętności tutaj. No i oczywiście otrzymywać za to godne wynagrodzenie – podsumowuje Milewski.

Latynoscy gangsterzy też ciągną na Ukrainę. Mają jeden cel

Niedawno francuski serwis Intelligence Online ujawnił, że wielu Latynosów zaciąga się do ukraińskiego Legionu Międzynarodowego nie z pobudek ideologicznych, ale po to, by po mistrzowsku opanować obsługę dronów-kamikadze. Meksykański wywiad alarmuje, że to często żołnierze karteli narkotykowych, którzy zdobyte umiejętności chcą wykorzystać w rozgrywkach świata przestępczego. Służby Kijowa uruchomiły już śledztwo w tej sprawie.