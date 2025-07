Latynoscy gangsterzy wśród ochotników w Ukrainie. Mają jeden cel

Wielu Latynosów zaciąga się do ukraińskiego Legionu Międzynarodowego nie z pobudek ideologicznych, ale po to, by po mistrzowsku opanować obsługę dronów-kamikadze. Meksykański wywiad alarmuje, że to często żołnierze karteli narkotykowych, którzy zdobyte umiejętności chcą wykorzystać w rozgrywkach świata przestępczego. Służby Kijowa uruchomiły już śledztwo w tej sprawie.