Amerykańska flota w ruchu. Okręty już zmierzają na południe

USS Gravely, USS Jason Dunham i USS Sampson – trzy nowoczesne niszczyciele – zmierzają właśnie w kierunku wybrzeży Ameryki Południowej. Już wcześniej w pobliżu wyspy Curaçao zadokował USS Minneapolis-St. Paul. W stanie gotowości do wypłynięcia znajduje się desantowy USS Iwo Jima, który po przejściu huraganu wyruszy z Norfolk z elitarną jednostką piechoty morskiej – 22. Marine Expeditionary Unit – na pokładzie.

Według doniesień agencji Reuters, w operacji może wziąć udział ponad 4000 żołnierzy, samoloty patrolowe P-8A Poseidon, jednostki specjalne oraz okręt podwodny. Oficjalnie mają działać w międzynarodowych wodach i przestrzeni powietrznej, ale wielu obserwatorów nie ma złudzeń – przygotowania wykraczają daleko poza typowe operacje antynarkotykowe.

Ropa, geopolityka i jeden „nielegalny prezydent”

Choć Biały Dom mówi o walce z kartelami narkotykowymi, rzeczywiste powody zainteresowania tym regionem mogą być znacznie głębsze. Obszar ten to nie tylko szlak przemytniczy, to również miejsce o ogromnym znaczeniu geopolitycznym i strategicznym. Wenezuela będąca obecnie w centrum zainteresowania USA posiada jedne z największych złóż ropy naftowej na świecie, a jej rząd od lat współpracuje z Rosją, Iranem i Chinami, stając się przeciwwagą dla wpływów Waszyngtonu w regionie.

Amerykańska administracja oficjalnie nie uznaje obecnego przywódcy tego państwa Maduro za legalnego prezydenta. Caroline Leavitt nazwała go „narkoterrorystą” i „uciekinierem”, a Ministerstwo Sprawiedliwości USA zwiększyło nagrodę za informacje prowadzące do jego ujęcia do rekordowych 50 milionów dolarów.

CIA, Pentagon i prywatni najemnicy w akcji

Na działania floty nakładają się także intensywne operacje wywiadowcze. W rejonie CIA prowadzi misje rozpoznawcze z użyciem bezzałogowców MQ-9 Reaper, które już teraz przekazują dane. Agencja planuje też utworzenie specjalnego Centrum Walki z Kartelami w obu Amerykach, wzorowanego na doświadczeniach z operacji antyterrorystycznych na Bliskim Wschodzie.

Tymczasem kontrowersyjny były szef Blackwater, Erik Prince, który na zlecenie lokalnych władz operuje już w Ekwadorze i na Haiti. Używa tam dronów FPV do walki z gangami, a według CNN – coraz częściej pojawia się w Pentagonie. Niektórzy komentatorzy mówią wprost: Waszyngton szykuje w regionie pełnoskalową siatkę wpływów wojskowych i wywiadowczych.

Wenezuela odpowiada: „To manipulacja i fałszywe preteksty”

Władze w Caracas otwarcie oskarżają USA o przygotowania do inwazji. W niedzielę Minister obrony tego kraju, generał Vladimir Padrino López, w specjalnym nagraniu wideo oskarżył Waszyngton o „tworzenie fałszywych dowodów”, mających na celu usprawiedliwienie agresji. Jego zdaniem Stany Zjednoczone wykorzystują media, by wmówić opinii publicznej, że militarna interwencja to misja pokojowa.

Nicolás Maduro również nie pozostał bierny. W emocjonalnym przemówieniu nazwał Donalda Trumpa „tchórzem” i ogłosił, że nie zamierza się ukrywać ani wycofywać. „Będę czekał w pałacu Miraflores” powiedział, zapowiadając, że nie pozwoli na naruszenie suwerenności swojego kraju.

Oficjalnie chodzi o kartele, ale... czy tylko?

Biały Dom utrzymuje, że działania wojskowe mają na celu jedynie rozbicie południowoamerykańskich karteli narkotykowych, uznanych za organizacje terrorystyczne. Chodzi m.in. o „Kartel Słońc”, rzekomo kierowany przez osoby powiązane z wenezuelskim rządem oraz gang „Tren de Aragua”. Jednak wielu ekspertów zwraca uwagę, że takie uzasadnienia mogą być jedynie przykrywką. Ropa, geopolityczne sojusze Wenezueli z Moskwą i Teheranem, a także strategiczne położenie kraju sprawiają, że staje się on potencjalnym celem nie tylko w wojnie z przemytem, ale także w walce o dominację w regionie.